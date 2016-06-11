برنامه توسعه استان ایلام در دستور کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: چنانچه دیدگاه افرادی در خصوص توسعه استان مغایر با برنامه تدوین شده باشد، باتوجه به قابلیت انعطاف پذیری برنامه، از طریق سازوکار مشخص می توان اصلاحات لازم را در آن به وجود آورد، منتها تا زمان پابرجا بودن برنامه موجود، همه باید براساس آن حرکت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام اظهار داشت: باتوجه به وجود برنامه مدون برای توسعه استان، همه مسؤلان باید اجرایی کردن برنامه توسعه استان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی ابراز داشت: بر اساس قابلیت ها و محدودیت های استان از یک طرف و لحاظ نمودن اسناد بالادستی کشور از طرف دیگر، برنامه توسعه استان تدوین شده که اجرایی کردن آن می تواند ایلام را به سمت توسعه هدایت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام از وجود برنامه مدون برای توسعه استان خبر داد و بر حرکت مسئولان بر مدار برنامه توسعه استان تأکید کرد.