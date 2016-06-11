پاکدشت رتبه نخست سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی در کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمد امیری همزمان با فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی به ارائه گزارشی از زراعت، باغبانی، قانون حفظ کاربری، حفظ نباتات و ... در شهرستان پاکدشت اشاره کرد و گفت: اراضی کشاورزی شهرستان پاکدشت ۲۶ هزار هکتار شامل ۶ هزار هکتار گندم، چهار هزار و ۱۰۰ هکتار جو، سه هزار هکتار ذرت علوفه ای، یک هزار و ۹۳۳ هکتار سبزی و صیفی و یک هزار و ۲۵۰ هکتار یونجه است.

وی به بخش باغبانی اشاره کرد و ادامه داد: سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی در کشور پنج هزار و ۱۳۵ هکتار، در استان یک هزار و ۲۵۸ هکتار و در شهرستان پاکدشت حدود یک هزار و ۱۳ هکتار است که این میزان در شهرستان معادل ۷۳ درصد استان است و رتبه یک را از نظر سطح زیر کشت در استان و حتی در کشور به خود اختصاص می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت عنوان کرد: در این شهرستان سطح زیر کشت گلخانه های شیشه ای معادل ۴۶.۶ هکتار، فلزی ۸۰۹.۲ هکتار و چوبی ۸۹.۷ هکتار است؛ بر اساس آمار موجود میزان تولید کشور دو میلیون و ۳۱۵ هزار شاخه و در استان تهران یک میلیون و ۲۳۳ هزار شاخه و شهرستان پاکدشت حدود ۹۱۶ میلیون شاخه بریده است.

امیری ادامه داد: پسته، انار، زیتون، انگور، سیب، خرمالو، انجیر، توت، گردو، میوه های هسته دار (آلو، زردآلو، هلو، شلیل، گوجه، گیلاس و ...) محصولات باغی شهرستان پاکدشت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت گفت: این شهرستان بیش از ۲۳۳ واحد گاو شیری و ۱۷ هزار و ۷۹۲ رأس دام مولد که توانایی تولید ۵۳۰ تن شیر در روز را دارا هستند، دارد و از این لحاظ رتبه چهارم در زمینه تولید شیر در سطح استان تهران را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: شهرستان پاکدشت با دارا بودن بیش از ۱۵۰ هزار رأس گوسفند و بز در زمینه تولید گوشت قرمز در سطح استان رتبه چهارم را در سال ۹۲ کسب کرده و از این لحاظ یکی از قطب های دامپروری استان تهران محسوب می شود.

امیری بیان داشت: این شهرستان با دارا بودن ظرفیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در دوره، با توانایی تولید متوسط ماهیانه ۷۰۰ تن گوشت سفید رتبه سوم استان در سال ۹۳ را کسب کرده است.