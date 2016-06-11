به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قانعی گفت: در این راستا رایزنی‌های لازم برای تدوین ۷ استاندارد ملی در حوزه زیست مهارگرها با سازمان ملی استاندارد انجام و پیش‌نویس این استانداردها نیز تهیه شده و در سازمان ملی استاندارد در حال بررسی است.

وی افزود: در حالت عادی برای دفع آفات میوه ها و محصولات گیاهی از سموم شیمیایی استفاده می کنند؛ اما با استفاده از فناوری زیستی برای مهار این آفات از یک روش بیولوژیک استفاده می شود که این روش هیچ گونه خطرات زیستی و مخاطرات سلامتی ندارد.

قانعی با اشاره به تدوین مصوبه قابل طرح در هیات دولت در حوزه نقش زیست‌فناوری در محیط زیست گفت: در این زمینه سه مصوبه مجزا در زمینه‌های آلودگی هوا، آلودگی آب و خاک و به‌کارگیری سوخت زیستی جهت تدوین در دستور کار قرار گرفت که تاکنون مطالعات اولیه و مطالعات تطبیقی و تحلیل‌ اطلاعات انجام شده است.

وی با بیان اینکه اینها چند نمونه از استانداردهایی است که در حوزه زیست فناوری پیگیری شده است و موارد زیاد مشابهی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: تدوین این استانداردها تاثیر مثبتی بر روند رو به رشد حوزه زیست فناوری در کشور خواهد داشت.