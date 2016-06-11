به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی، بعد از ظهر شنبه در جمع زائران حضرت معصومه(س) اظهار داشت: من چند روز قبل درباره وضع حجاب در استان گیلان تذکری دادم اما صدها هجمه علیه من صورت گرفت و در رسانه‌ها منتشر شد.

وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز اظهاراتی علیه من داشتند و حتی برخی اهانت کردند، خطاب به مردم غیور و انقلابی گیلان اظهار داشت: اگر برداشت نادرستی از سخنان من صورت گرفته من از مردم انقلابی و شجاع این خطه معذرت می‌خواهم ولی بالاخره باید برای منکراتی مانند بی‌حجابی، اختلاس، دریافت‌های میلیونی و بیکاری ۶ میلیون نفر کاری انجام شود.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: نباید طوری برخورد کنیم که کسی جرئت نکند نسبت به این منکرات اعتراض کند؛ ای کاش مسئولان و نمایندگان این خطه با من تماس می‌گرفتند و واقع مطلب را می‌شنیدند و بعد این حرف‌ها را می‌زدند زیرا منظور من مسافرینی بود که به این منطقه می‌آیند و موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند.

کسانی که منکر یک حکم ضروری مانند حجاب و ولایت می‌شوند مشرکند

وی در بخش دیگری از سخنانش به تفسیر ادامه آیات سوره نور پرداخت و افزود: درس این آیات برای ما این است که وقتی پیامبر(ص) را پذیرفتیم باید همه دستورات او را قبول کنیم و نمی‌توان گفت من همه سخنانشان را قبول دارم ولی حجاب را نمی‌پذیرم.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه میان انکار یک اصل و عدم پایبندی به آن فرق است، اظهار داشت: کسانی که منکر یک حکم ضروری مانند حجاب و ولایت می‌شوند مشرک هستند.

این استاد حوزه اضافه کرد: البته کسی سئوال و پرسشی درباره اینکه چرا باید خمس بدهد و فلسفه آن چیست دارد، می‌تواند بپرسد ولی اینکه آن را زیر سئوال ببرد حق ندارد.

وی نفاق را یکی از خطرات برای جامعه اسلامی دانست و در تشریح ویژگی‌های منافق گفت: دوچهره بودن، دروغگویی، ریا، دفاع از فساد و ... از جمله ویژگی‌های منافق است زیرا یک منافق ممکن است نزد مرجع تقلیدی برود و خمس هم بدهد ولی در مجالس خصوصی با افراد دیگر نشست و برخاست کند.