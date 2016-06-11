همایش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری کامیاران، در این همایش موارد و راهکارهای مقابله با اعتیاد و گرایش به مواد مخدر به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح و عنوان شد که پیشگیری بهترین راهکار در این زمینه است.

در ابتدای این همایش فرماندار کامیاران گفت: بر اساس آمارها در این ماه نورانی شاهد کاهش بسیاری از جرائم در سطح جامعه می باشیم و این بدان معنی است که اجرای برنامه های مذهبی وفرائض دینی خود عاملی مهم در پیشگیری و مقابله با بسیاری از آسیب های اجتماعی است.

مسعود روحانی با اشاره به نقش برنامه های اعتقادی در جامعه افزود: تقویت اعتقادات وباورهای دینی می تواند در مقابله با آسیب های اجتماعی واعتیاد موثر باشد.

وی در ادامه بعضی از پتانسیل های مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی را بر شمرود وتصریح کرد : امروز به همت نیروهای نظامی وانتظامی، امنیتی واطلاعاتی خوشبختانه کشور ما جزء امن ترین کشورهاست که می توان بهره ی لازم را به منظور حل مشکلات وناهنجارها از نعمت امنیت گرفت.

فرماندار کامیاران بر لزوم بعضی اقدامات در مواجهه با پدیده ای منفی مانند اعتیاد در خانواده ها تاکید کرد و اظهار داشت : ایجاد حس مسئولیت پذیری در بین افراد خانواده، اصلاح رفتار وبرنامه های شخصیتی، قناعت و پیشگیری از صرف هزینه های تجمل گرایانه و رعایت اخلاق وشئونات اسلامی به عنوان کار پایه ای مدنظر قرار گیرد.

روحانی در خاتمه با تقدیر از همکاری سازمان های مردم نهاد به عنوان بازویی مردمی و کمک کننده به دولت اظهار امیدواری کرد: با همت وتلاش این انجمن ها شاهد تداوم چنین برنامه هایی باشیم.

در ادامه این همایش مدیرگروه سلامت روانی، اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه پیشگیری مهمترین راهکار در مقابله با اعتیاد است گفت: با افزایش سطح آگاهی و شناخت افراد جامعه بایستی مسئله پیشگیری را قبل از ازدواج وتولد فرزند مدنظر داشت.

فاروق وفایی خاطر نشان کرد: عوامل زیادی در گرایش به مواد مخدر وجود دارند که شناسایی این عوامل به منظور جلوگیری از اعتیاد ضروری است.

وی از محیط و دوستان ناسالم، باورهای غلط در مورد انواع مواد مخدر که گاها با تبلیغات مثبت همراه است، مشکلات خانوادگی و عدم سازگاری زن وشوهر و نبود اعتماد به نفس در بعضی از افراد بویژه نوجوانان وجوانان، نامناسب بودن ساعات بعضی از محیط های کار به عنوان عواملی در جهت گرایش به سمت اعتیاد به مواد مخدر نام برد.

وفایی اظهار کرد: برای بی اثر کردن این عوامل بایستی دوستان فرزندان خود را شناسایی و در برابر تجویزهای غلطی که انواع مواد مخدر را به عنوان دارو معرفی می کنند با ارائه دلایل ومدارک در خصوص ضررهای آن مقاومت ودر جهت کاهش مشکلات خانواده ها وافزایش اعتماد به نفس با آموزش های مختلف گام برداشت.

وی افزود: خطراعتیاد مواد مخدر جدی است و این پدیده شوم تمام افراد جامعه را با هر گرایش و فکری، باسواد وبی سواد، شاغل وبیکار، زن ومرد و پیر وجوان تهدید می کند به همین منظور لازم است تمام افراد جامعه از این خطرات آگاه شوند تا ناخواسته در دام آن گرفتار نشوند.

سپس دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به سوء استفاده مافیای مواد مخدر از عدم آگاهی مردم گفت:بعضی از افراد هیچگاه فکر نمی کرده اند که گرفتار اعتیاد شوند اما مافیای مواد مخدر هوشیارانه توانسته است افراد جامعه از هر صنفی را به سمت این پدیده منفی سوق دهد و این امر به ما گوشزد می کند تا در برابر این مافیا هوشیار تر عمل کنیم.

سلیم کریمی به بعضی از آمارها در خصوص گرایش به مواد مخدر واعتیاد اشاره کرد و افزود: بیکاری هیچگاه عامل اصلی در ابتلا به اعتیاد نیست و بر اساس آمار موجود ۶۵ در صد افراد معتاد دارای کار بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بعضی از محیط های کاری آلوده به مواد هستند که میانگین کشوری آن ۲۱ درصد است که این آمار در بعضی از استانها به بالای ۶۰ درصد رسیده است.

دبیر ستاد مبارزه به مواد مخدر کردستان ریشه کنی مواد مخدر را منوط به همکاری مردم و جامعه دانست واظهار کرد : دولت و دستگاههای مختلف در برخورد با این پدیده نهایت تلاش را داشته اند، اما رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند ایفای نقش مردم به میزان ۸۰ درصد است.

سلیم کریمی در خاتمه گفت: زمانی اعتیاد در جامعه مختص مردان بود وکسی فکر نمی کرد زنان هم گرفتار آن شوند اما امروز حدود ۶/۹ درصد از معتادان را زنان تشکیل می دهد که این زنگ خطری برای تمام خانواده هاست.

همچنین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در گزارشی در خصوص اعتیاد در کامیاران گفت: در حال حاضر متاسفانه گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی روبه افزایش است که بایستی خطرات این قبیل مواد به آگهی شهروندان برسد.

مجتبی رزلانسری افزود: گرایش زنان به فروش مواد مخدر و استفاده از بستر فضای مجازی در حال باب شدن است که نیروی انتظامی در این راستا افرادی را دستگیر وروانه زندان کرده است.