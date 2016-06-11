گروه «هنر احترام به محیط زیست» به موته رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا حجار، سینا حجازی، نفیسه روشن، محمد شرف الدین، رضا مقدم و کتی جهانگیری از اعضای گروه هنر احترام به محیط زیست از پناهگاه حیات وحش موته دیدن کردند. این پناهگاه به عنوان یک نمونه برتر در میان مناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیست قرار دارد و مسئولان و محیط بانان موته توانسته اند در افزایش جمعیت گونه های زیستی به خصوص آهوان زبانزد شوند.

البته مشکلات ناشی از وجود معادن طلای موته و ویلاسازی و خطرات جاده ای در کنار شکار غیرمجاز و کمبود امکانات زحمت کشان یگان حفاظت مسائل نگران کننده ای هستند که این منطقه بکر را تهدید می کنند. این گروه قصد دارد تا راهی برای بهتر شدن شرایط زیستی و حفاظت از گونه ها با ایجاد تعاملات محیط زیستی با مسئولان ایجاد کند. به این منظور از زمان آغاز فعالیت شان، این پنجمین بازدید گروه مزبور خارج از محدوده تهران است.

گروه «هنر احترام به محیط زیست» در ماه های قبل نیز در برخی برنامه های میحط زیستی شرکت کردند.

یکشنبه ۸ فروردین، مراسم رهاسازی هفتادو چهارمین فک خزری با حضور مدیران محیط زیست مازندران و گلستان در جزیره آشوراده انجام شد. میترا حجار، سینا حجازی، نفیسه روشن و کتی جهانگیری از گروه «هنر احترام به محیط زیست»، با حضور در این مراسم حمایت خود را از فک خزری و فعالیت های مرکز تحقیقات و درمان فک خزری به مدیریت دکتر شیرازی و ریاست لنی هارت اعلام کردند.

متاسفانه به دلیل آلودگی شدید دریای مازندران و سواحل آن، صید بی رحمانه شکارچیان در کشورهای شمالی و نصب تورهای ماهیگیری در گستره منطقه زیستی فک خزری، این گونه منحصر به فرد با کاهش شدید جمعیتی مواجه شده و اکنون در لیست گونه های در معرض انقراض دریای مازندران قرار گرفته است . نیاز به حمایت از فک خزری در کنار حمایت از صیادان محلی از عمده اهدافی است که مرکز تحقیقات و درمان فک خزری دنبال می کند و این گروه هم از آنها در راستای رسیدن به راهکارهای مناسب حمایت می کنند.

پس از انتشار تصاویر دلخراش از وضعیت سگ ها در سوله ای در شهر رشت، گروه بر آن شد تا با حضور در محل شرایط را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد بنابر این طی سفر به رشت، از محل نگهداری سگ ها که در اختیار پیمانکار شهرداری بود بازدید کردند. پس از اطمینان از اینکه شرایط دقیقا با گزارشات منطبق است با مدیریت پسماند شهر رشت، مهندس عاطفی دیدار کردند و طی تفاهم نامه ای و با یاری مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست گیلان و دادستانی، سگ ها به پناهگاه وفا منتقل شدند و کارهای درمانی آنها به فوریت آغاز شد. خوشبختانه گروه زیادی از هنرمندان طی بازدید از این پناهگاه حمایت خود را ابراز داشتند.

اخبار رسیده از فعالیت های شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست قزوین بهانه ای بود تاگروه «هنر احترام به محیط زیست» از این شهر دیدار کند. سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵، میترا حجار، سینا حجازی، کتی جهانگیری در کنار شبنم فرشادجو و رامین ناصر نصیر راهی قزوین شدند. شهرداری قزوین با انجام فعالیت های محیط زیستی در زمینه بازیافت زباله ها، گسترش فرهنگ حیوان دوستی بین مردم و همکاری با سمن ها در جهت کنترل جمعیت سگ ها طبق دستورالعمل وزارت کشور و به خصوص تاسیس اولین باغ وحش نمونه برتر در ایران در باراجینپایلوت کارهایی را زده که انتظار می رود تا شهرهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند. این دیدار جهت نشان دادن حمایت گروه از فعالیت های شهرداری و سازمان محیط زیست قزوین صورت پذیرفت که زحمات شایانی کشیده اند.

همایش دانشجویان حامی محیط زیست بهانه اصلی سفر به خرم آباد بود. در این سفر علاوه بر کتایون ریاحی، میترا حجار و کتی جهانگیری از اعضای گروه «هنر احترام به محیط زیست »، محمدرضا فروتن هنرمند حامی محیط زیست هم حضور داشتند و در جمع هنرمندان خطه لرستان بر لزوم فعالیت های محیط زیستی هنرمندان تاکید کردند. متاسفانه مرگ گوزن زرد باغ وحش خرم آباد، خبر ناگواری بود که نام این شهر سبز را تحت الشعاع قرار داد و البته بازدید گروه از این باغ وحش نشان داد که شرایط غیر استاندارد نگهداری حیوانات در مکانی که فاقد هر گونه امکانات حفاظتی و بهداشتی لازم به عنوان باغ وحش است موجب مرگ این گونه نادر گشته است. مرگی که به زودی گریبان حیوانات دیگری که در این مکان ساکن هستند را خواهد گرفت. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست لرستان دستور تغییر مکان و بسته شدن این باغ وحش را صادر کرده اند و معاون عمرانی استانداری هم به گروه قول حمایت داده تا با همکاری آنها به سرعت باغ وحشی در خور استان لرستان با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی ایجاد کند.

پس از آخرین دیدار از پناهگاه حیات وحش موته، بیشتر این اطمینان حاصل شد که حضور مردمی نه تنها موجب کاهش خسارت های محیط زیستی و سرعت بخشیدن به بهبود شرایط زیستی برای همگان خواهد شد بلکه باعث می شود تا مسئولان با جدیت و دلگرمی کارهای عمرانی در حفظ محیط زیست را به انجام رسانند . رسالت گروه «هنر احترام به محیط زیست» در گسترش این هم افزایی است.