دنبال ضربه زدن به منصوریان هستند

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار رضایت از حضور علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی جدید استقلال گفت: خوشحالم که یک مربی جوان از جنس آبی پوشان به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد تا این فصل هدایت این تیم پرطرفدار را به عهده بگیرد.

وی تاکید کرد: منصوریان سال ها در استقلال بازی کرده و از این تیم شناخت کافی دارد و می داند چه کار سختی در پیش رو دارد.

کاپیتان پیشین آبی پوشان خاطرنشان کرد: سرمربی جدید استقلال باید مراقب همه چیز باشد. از زمانی که او در استقلال بازی می کرده تا به امروز که به عنوان سرمربی در تیم مشغول به کار شده است، سال ها گذشته است. او باید بداند که عرصه مربیگری متفاوت است با زمانی که بازیکن این تیم بوده است و باید مراقب کسانی باشد که هنوز نیامده، به دنبال این هستند که جلوی حرکت او را بگیرند.

بیانی در ادامه افزود: متاسفانه در این چند روز که این مربی جوان کارش را با این تیم شروع کرده، برخی ها هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده به دنبال این هستند تا به هر طریقی شده به او ضربه بزنند و اجازه ندهند که او با آرامش کارش را در استقلال آغاز کند.

وی در خصوص بازیکنانی که به تازگی به استقلال پیوسته اند، گفت: غفوری، رحمانی و قربانی از بازیکنان خوب فوتبال کشور ما هستند، اما آنها به تنهایی نمی توانند عصای دست منصوریان تا پایان لیگ باشند و او باید دو یا سه بازیکن خوب دیگر را به خدمت بگیرد تا بتواند شروع پرقدرتی در لیگ داشته باشد.

کاپیتان پیشین آبی پوشان در خصوص جدایی هشت بازیکن از استقلال نیز اظهار کرد: هر بازیکنی یک روز به تیمی می آید و روز دیگر هم باید از تیم برود و یا از فوتبال خداحافظی می کند و نمی توان به سرمربی ایراد گرفت که چرا فلان بازیکن را کنار گذاشتید.

بیانی در ادامه تاکید کرد: هر مربی یک نظر خاص بر روی بازیکن دارد و شاید عملکرد این بازیکنان به تاکتیک منصوریان نخورد و این طبیعی است و در فوتبال چنین مسئله ای همیشه وجود داشته و هیچ کس نمی تواند به سرمربی خرده بگیرد.

کاپیتان پیشین آبی پوشان در خصوص جدایی پرویز مظلومی و اتفاقاتی که برای مظلومی افتاد، توضیح داد: از برکناری مظلومی ناراحت شدم. او در استقلال تنها بود و آنها که ظاهرا از او حمایت می کردند، در عمل و در بدترین شرایط او را تنها گذاشتند و هر زمان که او نیاز به حمایت داشت، به او پشت کردند و خود همین آقایان در دو هفته مانده به پایان لیگ، بحث اخراج او را به میان آوردند.

بیانی در پایان تاکید کرد: مظلومی یکبار دیگر هم از خودی ها ضربه خورده بود و باید هوشیارانه تر عمل می کرد، اما با تمام این اتفاقات بدی که برای او در طول فصل به وجود آمد، او تمام تلاشش را انجام داد تا استقلال را در یکی از دو ژانر قهرمان کند که نتوانست و یا نگذاشتند که او در پایان فصل جام را به روی صحنه ببرد.