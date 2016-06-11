به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانیپور پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و روز جهانی صنایع دستی با اشاره به اینکه صنایع دستی اصفهان مایه مباهات است و به هیمن دلیل نیز اصفهان شهر خلاق صنایع دستی شده است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که این صنعت میتواند نجات دهنده اقتصاد مردم اصفهان باشد.
وی یکی از معضلات کنونی کشور را مسأله اشتغال عنوان کرد و ابراز داشت: ایجاد اشتغال نیازمند سرمایهگذاری است اما در این راستا فعالیتهای صنایع دستی به دلیل اتکا به ذوق و سلیقه نیروی انسانی، نیازمند سرمایه گذاری کمی است و میتوان با اندک سرمایه به ایجاد شغل در این بخش اکتفا کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه صنایع دستی را همچنین میتوان به عنوان مشاغل خانگی به حساب آورد، اضافه کرد: در این صنعت همه افراد خانواده میتوانند همکاری داشته باشند.
وی در ادامه از مشکلات ایجاد شده برای فعالان عرصه صنایع دستی سخن به میان آورد و ادامه داد: مسائل و مشکلات مربوط به صادرات محصولات، بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی و نظام عرضه و توزیع، محدودیتهای فنی و تکنولوژیک، مشکلات کمبودهای آموزشی، ترویج و تحقیق، نارساییهای حقوقی و قانونی و مقررات و تنگناهای نظام اجرایی و مدیریتی از چالشهای پیش روی صنایع دستی در اصفهان است.
واشیانیپور تاسیس مراکز آموزش حرفهای در رشتههای گوناگون صنایع دستی، ایجاد کارگاههای تولیدی نمونه به ویژه در مناطق محروم، ساماندهی و ارائه تسهیلات بانکی مناسب و ارزان و آسان و ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت زنان در توسعه صنایع دستی را از راهکارهای اساسی حل مشکلات فعالان صنایع دستی در اصفهان دانست و بیان داشت: برگزاری نمایشگاههای فرا ملی، ملی، منطقهای و استانی، تلاش در راستای برقراری پوشش بیمهای لازم برای همه صنعتگران صنایع دستی و استفاده از فنآوری روز در تولید صنایع دستی در زندگی با شیوه تبلیغاتی مؤثر نیز از دیگر راهکارها در این زمینه است.
وی حمایت جدی دولت از فعالان صنایع دستی را خواستار شد و بیان داشت: سیاستگزاری، برنامهریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا و ترویج و توسعه كمی و بهبود كیفی، حمایت و هدایت و استفاده از امكانات نیروی انسانی موجود در این بخش و برنامه ریزی جهت ایجاد بازارچه های صنایع دستی توسط مردم را میطلبد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه ساماندهی تاکسی بی سیم بانوان را نیز امری مهم دانست و ادامه داد: چند سالی است كه بخشی از جمعیت زنان كشور ما به عرصه حمل و نقل عمومی وارد شدند و با راهاندازی سامانه تاكسی بیسیم بانوان در كلان شهرها زمینهای ایمن و مناسب را برای همنوعان خود فراهم كردند. ولی متاسفانه رانندگان تاكسی بی سیم بانوان در شهر اصفهان با مشكلات جدی و قابل توجهی دست و پنجه نرم می كنند و با توجه به اینكه اكثر آنها را زنان سرپرست خانوار تشكیل میدهند ضروریست به مشكلات این رانندگان به صورت ویژه توجه شود و راه حلهایی جهت رفع این مشكلات پیشبینی شود.
نظر شما