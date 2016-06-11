به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر شنبه در ستاد برگزاری همایش رفسنجان، تدبیر، تلاش و توسعه اظهار داشت: این همایش شهریور ماه در رفسنجان برگزار می شود که همراه با آن برنامه های مختلفی تدارک دیده شده است.

وی با یادآوری انجام فعالیتهای زیاد برای توسعه شهرستان در موضوعات مختلف، افزود: شاید حادترین دوره کاری در شهرستان هم به لحاظ درآمدهای محلی و هم اقتصاد دولتی این دوره باشد.

وی بیان کرد: با توجه به نرخ بیکاری شهرستان و تلقین ناامیدی منطقه که به واسطه کم‌آبی انجام می‌شود، که البته واقعا اینگونه نیست احساس کردیم که این مباحث جایی مطرح شود.

ملانوری ادامه داد: امیدواریم در این همایش بتوانیم نیروی انسانی و امکاناتی که داریم کنار هم گذاشته و راههای جدید را برای توسعه شهرستان در حوزه های مختلف پیدا کنیم.

فرماندار ویژه رفسنجان به ابعاد این همایش پرداخت و گفت: نام این همایش که در آخرین جلسه شورای اداری سال گذشته مطرح شد را به عنوان شعار امسال مطرح کردیم که پس از اینکه در جلسات بعد نیز مطرح شد مورد استقبال قرار گرفت تا با همین عنوان همایشی را داشته باشیم تا برنامه ای چند ساله را برای توسعه شهرستان ببندیم.

ملانوری افزود: برای ایجاد جذابیت برای مردم در ایام برگزاری همایش، و اینکه نشاط و شادابی در مردم ایجاد شود در کنار همایش یکسری برنامه های فرهنگی ورزشی نیز تدارک دیدیم.

به گفته وی با هماهنگی با فدراسیون ورزشهای بومی محلی مقرر شده است جشنواره کشوری بازیهای بومی محلی همزمان با همایش برگزار می شود.

وی گفت: تنها در این بخش ۶۰۰ نفر میهمان ما هستند که می‌توانند با ظرفیت‌های شهرستان آشنا شوند و موقعیت خوبی برای معرفی شهرستان است.

فرماندار رفسنجان اظهار داشت: رفسنجان مهد تولید محصول پسته بوده و مرغوب ترین نوع پسته در آن تولید شده است، این شهرستان قدیمی ترین تولیدکننده و بهترین پایگاه تولید پسته است بنابراین در این همایش جشن ملی پسته نیز با ثبتی که در میراث فرهنگی می شود برگزار می شود.

وی بیان داشت: کلیه رفسنجانی های داخل و خارج از کشور که افراد شاخص و تاثیرگذاری هستند را به همایش دعوت می کنیم و انجام این کار نیز شروع شده است.

ملانوری ادامه داد: این افراد در کمیسیون ها عضو می شوند و مجموعه ای از افراد دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی و تأثیرگذاران بخش اداری در قالب نشستها ایده های خود را ارائه خواهند داد.

فرماندار رفسنجان با اشاره به دعوت از برخی سرمایه گذاران، عنوان کرد: سرمایه‌گذارانی در این همایش دعوت می‌شوند که با ایجاد انگیزه در آنها می‌توانند کمک به ایجاد صنایع و تولید و اشتغال شهرستان باشند.

وی توضیح داد: برپایی نمایشگاهی از توانمندی‌های و ظرفیتهای مختلف شهرستان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و ... و برگزاری تور گردشگری برای میهمانان همایش نیز از دیگر برنامه ها است که این کار توسط کمیسیون گردشگری همایش انجام می‌شود که به معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان می‌پردازد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: این همایش جدای از اینکه می تواند توانمندی ها و ظرفیتهای شهرستان را معرفی کند و آنها را برای حرکت جدید برای توسعه همه جانبه شهرستان بکار بگیرد باعث معرفی واقعی شهرستان رفسنجان می شود چرا که هنوز برخی رفسنجان و پسته آن را نمی شناسند لذا اول باید شهرستان را معرفی کنیم تا بعد بتوانیم سرمایه گذار جذب کنیم.

ملانوری با اشاره به تشکیل هشت کمیته اجرایی برای برگزاری این همایش، اضافه کرد: رئیس ستاد به عهده فرماندار، جانشین ستاد معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و دبیر ستاد بر عهده سید علی میرافضلی مدیر روابط عمومی و امور اجتماعی مس منطقه کرمان به عنوان یک شخصیت فرهنگی هنری است.