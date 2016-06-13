به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود بارشهای مناسب سال آبي جاري حجم روان آبهای کشور در مقايسه با متوسط بلندمدت ۳۴ درصد کاهش یافت. همچنین بيشترين ميانگين افزايش روان آبها در حوضه آبي درياچه اروميه با ۱۷۴ درصد و بيشترين ميانگين کاهش در حوضه آبي هامون و مرزي شرق با ۹ درصد مواجه بوده است.
بر اساس اطلاعات مدیریت منابع آب ایران، از ابتداي مهرماه سال گذشته تاکنون، بيشترين ميانگين افزايش روان آبها و جريان هاي سطحي در مقايسه با متوسط سال گذشته، در حوضه آبي درياچه اروميه با ۱۷۴ درصد و بيشترين ميانگين کاهش در حوضه آبي هامون و مرزي شرق با ۹ درصد کاهش بوده است.
از سویی، حوضههاي آبي خليج فارس و درياي خزر به ترتيب با ۶۰ و ۴۱ درصد افزايش، به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را در افزايش حجم جريانهاي سطحي در مقايسه با سال گذشته، به خود اختصاص دادند.
ميزان روان آبهاي کل کشور در سال جاري ۴۵ ميليارد و ۴۶۶ ميليون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته با ۳۰ ميليارد و ۶۶۲ ميليون مترمکعب، با ۴۸ درصد افزایش مواجه بوده است.
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