به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد، محمدرضا حاتمی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال آبی جاری، استان یزد کم بارش‌ترین استان کشور بوده و آب مورد نیاز روستاها بیشتر از طریق منابع زیر زمینی مانند چاه، قنات و چشمه تامین می‌شود، امسال وضعبت کم آبی در روستاهای استان بحرانی‌تر از سال‌های قبل خواهد بود.

حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در سال گذشته ۱۴۵ انشعاب غیرمجاز در روستاهای استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه استان یزد با دارا بودن هزار و ۱۹۴ روستا دارای جمعیت روستایی ۲۷۰ هزار و ۹۷۳ نفر است، عنوان کرد: سرانه مصرف خانگی در سال ۹۴ در روستاهای استان ۱۱۵ لیتر در روز بوده است.

حاتمی به روستاییان توصیه کرد: با توجه به آغاز فصل گرما در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و از مصرف آب آشامیدنی برای مصارف غیرخانگی از جمله آبیاری فضای سبز، باغ و باغچه‌ها جلوگیری کنند.