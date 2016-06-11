ثبت رکورد جدید در شورای شهر گرگان/افزایش بهای پارکینگ مصوب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرستان گرگان عصر شنبه با حضور ۱۲ عضو، شهردار و برخی مدیران شهرداری به طور رسمی و علنی در محل برگزاری جلسات پارلمان محلی برگزار شد.

در حالی که ابتدا اعلام شده بود جلسه راس ساعت ۱۴ آغاز می شود به علت غیبت ۶ عضو و به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا، این جلسه با نیم ساعت تاخیر کار خود را شروع کرد. با ورود سیدمحمد قدس مفیدی و علی اصغر یوسفی تعداد اعضای حاضر به ۹ نفر رسید تا جلسه به طور رسمی آغاز شود. در ادامه نیز حسین ربیعی، محمدرضا سبطی و مهران فدوی به تناوب وارد صحن علنی شدند تا اسدالله کبیر تنها غایب این جلسه باشد.

زهرا نورا رئیس شورا ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان به بیان مهم ترین رویدادهای هفته جاری پرداخت.

دعوت به حرکت بین خطوط در مسابقه خدمت رسانی

سید محمد قدس مفیدی ناطق پیش از دستور این هفته بود که به مدت ۱۵ دقیقه به قرائت نطق پرداخت. بخش اعظمی از متن سه صفحه ای قدس مفیدی به نقش شهرداری در امور فرهنگی و فرهنگسازی شهر اختصاص داشت. او کارآفرینی را به عنوان یک نقش فرعی شهرداری در کنار پروژه های عمرانی برشمرد و از لزوم توجه به کودکان کار، زنان بدسرپرست و بی سرپرست سخن گفت.

ناطق این جلسه همچنین مواردی را در ارتباط با حمل و نقل شهری مطرح کرد. اوج سخنان قدس مفیدی زمانی بود که بیان کرد: در پیست مسابقه خدمت رسانی به شهروندان، هم بین خطوط حرکت کنیم و هم به حقوق یکدیگر احترام گذاریم.

در ادامه با درخواست رییس شورا یک جلسه فوق العاده رای گیری و به تصویب رسید.

سخنگو از رکوردزنی شورای گرگان خبر داد

پس از آن علیرضا پزشکپور به زعم خود به یک رکوردزنی جدید و بی سابقه شورای شهر گرگان اشاره کرد. پزشکپور مدعی شد که شورای چهارم در مدت دو سال و ۹ ماه خدمت خود بیش از یک هزار جلسه رسمی و فوق العاده برگزار کرده که از این نظر در سطح کشور جزو رکوردداران محسوب می شود.

به گفته آقای سخنگو، مجموع ۲۸۵ جلسه علنی به همراه جلسات فوق العاده، ۶ کمیسیون و ۴ کمیته به بالای یک هزار جلسه می رسد که کمتر شهری در سراسر کشور چنین تعداد جلسات برگزار کرده است. وی این آمار را صرفنظر از جلسات اداری و مکان های عمومی اعضا عنوان کرد.

پزشکپور علاوه بر اطلاع از تعدد جلسات اظهار کرد: چنانچه برخی جلسات تشکیل نشود نیز اتفاق خاصی نمی افتد زیرا به جای آن جلسات فوق العاده برگزار می کنیم.

در ادامه قرائت لوایح و نامه ها همزمان با ورود حسین صادقلو شهردار گرگان به مدت یک ساعت در دستور کار قرار گرفت.

ابتدا نامه مربوط به کمک به خانواده مرحوم قلیشلی مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد گلستان و عضو شورای شهر گرگان قرائت شد که در این ارتباط، صفرعلی پایین محلی خواستار مساعدت به خانواده مرحوم حاجی محمدی رئیس اسبق شورا نیز شد اما حسین ربیعی ضمن مخالفت با مطرح شدن این نامه در صحن علنی، بررسی آن را به جلسات فوق العاده موکول کرد.

افزایش بهای پارکینگ تصویب نشد

بررسی لایحه افزایش بهای خدمات پارکینگ های طبقاتی و پارکومترها موضوع دیگری بود که بخش قابل توجهی از زمان جلسه را به خود اختصاص داد که علیرضا پزشکپور و ناصر گرزین به عنوان مخالف و موافق افزایش به اظهارنظر پرداختند.

حسین ربیعی و فائزه عبدالهی اما به طور مشترک اظهار کردند که بهای خدمات پارکینگ باید مطابق قرارداد منعقدشده با پیمانکار محاسبه شود و تا زمان پایان قرارداد امکان افزایش وجود ندارد. البته در نهایت بررسی بیشتر این لایحه به جلسات فوق العاده ارجاع داده شد.

در نهایت این جلسه پس از گذشت ۹۰ دقیقه از آغاز به پایان رسید.