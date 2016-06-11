۴۹ هکتار بافت فرسوده در شهرستان آبیک وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی روز شنبه در جلسه بازآفرینی پایدر محدوده های شهر که در فرمانداری برگزار شداظهار داشت: توجه به بافت های قدیمی به عنوان هویت شهری از مسائل مهمی است که باید در دستور کار مسئولان مربوط قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به وجود ۴۹ هکتار بافت فرسوده در شهر آبیک باید در نشست های تخصصی ستاد بازآفرینی محدوده های شهری مسائل مهم موجود در این بافتها را مورد توجه قرار داده و برای پاسخگوی به نیازها برنامه ریزی کند.

فرماندار آبیک تصریح کرد: با استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات موجود باید بتوانیم بهسازی و نوسازی بافتها را بخوبی انجام دهیم.

وی یادآورشد: هرچند در بافت های فرسوده تکنولوژی و ساخت و ساز مدرن امروزی وجود ندارد، اما زندگی در آن همچنان جریان دارد و هویت این مناطق از امور مهمی است که نباید تخریب و نابود شود.

رحمانی گفت:در بافت های جدید، به ویژه در طرح های مسکن مهر به دلیل نواقص موجود در زیرساخت ها از جمله کمبود مدرسه، پارکینگ و مسجد با مشکلات زیادی مواجه هستند اما در محله های قدیمی چنین مشکلاتی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: توجه به بافتهای فرسوده و نوسازی و بهسازی آنها با وجود زیرساختها می تواند با هزینه های کمتری شرایط زندگی مناسب را برای شهروندان فراهم کند.

در این جلسه در خصوص ضرورت بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی در شهرستان آبیک تبادل نظر شد.