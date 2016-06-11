۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

فرماندار بیرجند:

ظرفیت های بوم گردی در روستاها فعال شود/ زنگ خطر تغییر اقلیم

بیرجند- فرماندار بیرجند بر استفاده از ظرفیت بوم گردی برای فعال کردن اقتصاد روستاها و جلوگیری از مهاجرت ها تاکید کرد و گفت: خراسان جنوبی در حال ورود از دوران کم آبی به تغییر اقلیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی در حال ورود از دوران کم آبی به تغییر اقلیم است.

وی با بیان اینکه باید هر اقدامی که لازم است برای کمک به روستاییان و عشایر و ماندگاری آن ها در روستاها انجام شود، افزود: جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و تغییر الگوی کشت از مهم ترین این اقدامات است.

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه بیش از ۹۱ درصد آب موجود در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت: باید در راستای تغییر الگوی اشتغال روستاییان به مسائلی که سروکار کمتری با آب دارند برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه بوم گردی در اقتصاد روستاها تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: باید با برطرف کردن مشکلات روستاییان و عشایر از مهاجرت ها جلوگیری شود.

ناصری با اشاره به اینکه در بسیاری از استان های کشور بارندگی وضعیت مطلوبی داشته است، افزود: استان ها به لحاظ تخصیص اعتبار باید اولویت بندی شوند و اعتبارات ملی به سمت استان های خشکسال کشور از جمله خراسان جنوبی سوق داده شود.

وی با بیان اینکه در دو ماهه اخیر دو سیل در استان رخ داده است، گفت: این سیل ها ۱.۶ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه خسارات ناشی از سیل یکی از مشلات بزرگ در استان است، بیان کرد: باید با برنامه ریزی درست و دقیق جلوی سیلاب ها و در نتیجه خسارات ناشی از آن گرفته شود.

 

