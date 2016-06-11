نباید از نیروهای حافظ صلح برای دخالت در امور کشورها استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز جمعه به نمایندگی از سوی کشورهای جنبش عدم تعهد در بحث عمومی شورای امنیت تحت عنوان حفاظت از غیر نظامیان در چارچوب عملیات حفظ صلح ملل متحد سخنرانی کرد.

سفیر کشورمان در این جلسه اظهار داشت: جامعه بین‌المللی عمیقا نگران حمله به غیرنظامیان است که امروزه به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده است.

وی گفت: براساس گزارش دبیرکل هم‌اکنون ۴۲ درصد اقشار کم درآمد در مناطق بحران زده زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۶۲ درصد برسد.

خوشرو با بیان اینکه اقدامات انسان‌دوستانه و از جمله حفاظت از غیرنظامیان یکی از فعالیت‌های نظام ملل متحد به شمار می‌رود و این حق غیرنظامیان است که مورد حفاظت قرار گیرند، ادامه داد: اما متاسفانه شاهد آن هستیم که حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و کارکنان امدادی در مناطق بحرانی به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است که در این راستا لازم است همه کشورها به منشور و حقوق بین‌الملل توجه بیشتری نشان دهند.

نماینده کشورمان با اشاره به اینکه سازمان ملل از سال ۱۹۹۹ حفاظت از غیرنظامیان را در مجموعه وظایف نیروهای حافظ صلح قرار داده است، عنوان کرد: جنبش عدم تعهد با توجه به این واقعیت، تاکید می‌کند که انجام این وظایف باید با احترام به مبانی منشور ملل متحد، به ویژه حق حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها صورت گیرد.

وی افزود: در همین ارتباط نباید از نیروهای حافظ صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورها یا ایجاد تغییر در ساختار دولت میزبان استفاده شود. فعالیت‌های نیروهای حافظ صلح در درجه نخست، هماهنگی، کمک و حمایت از سیاست‌های دولت میزبان است.

خوشرو در پایان اظهار داشت: جنبش عدم تعهد ضمن تاکید بر اهمیت حفظ جان غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه، به‌ویژه از حق مردم فلسطین برای برخورداری از حفاظت حمایت می‌کند.