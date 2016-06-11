به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، ناصر محمودی عصر شنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی افزود: این دوره با مشارکت بخش خصوصی در محل مرکز آموزشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل برگزار شد.

وی با بیان اینکه گوهرشناسی دانش شناسایی جواهرات و سنگ های قیمتی طبیعی و مصنوعی است، تاکید کرد که با بهره گیری از این دانش می توان گوهرهای طبیعی را تشخیص داده و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

مسئول آموزش میراث فرهنگی استان با تاکید بر اینکه علم گوهرشناسی در بین صاحبان فن و دانش از جایگاه ویژه ای برخوردار است، یادآور شد: با کمک این علم می توان از یافته های جدیدی که قابلیت عرضه شدن به عنوان گوهر را دارند، استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این گونه دوره های آموزشی در توسعه اشتغال زایی حوزه صنایع دستی، از برگزاری دوره های آموزشی برای رشته های جدید و پرطرفدار صنایع دستی از جمله تولیدات چرمی دست دوز، معرق شیشه و نقاشی روی شیشه، مینا کاری و... خبر داد.

محمودی آشنایی اولیه با تعاریف و اصطلاحات و اصول گوهرشناسی، شناسایی چشمی انواع سنگ های رنگی، آشنایی و نحوه کار با تجهیزات گوهرشناسی و شناسایی تمامی گوهرهای رنگی را از اهداف برگزاری دوره آموزشی گوهرشناسی برشمرد.