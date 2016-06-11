به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی ظهر امروز شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در سالن جلسات استانداری اظهار كرد: هماهنگی برای مشاركت پایانه ها در ساماندهی مجتمع های خدماتی ـ رفاهی به منظور استفاده زائران راهیان نور، ثبت ملی ـ معنوی یادمان های دفاع مقدس خوزستان و پیگیری تعیین محتوای یادمان ها و تجهیز یادمان ها به مراكز فرهنگی از جمله كارهای انجام شده این كمیته است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت های خیران و دعوت از سایر سازمان ها برای ساخت و توسعه مراكز فرهنگی یادمان ها از دیگر كارهای انجام شده این كمیته است.

فرهادی انتقاد كرد: متأسفانه دو سال است كه از لحاظ اعتباری مشكلاتی را داریم و چند یادمان نوساز استان كه پیشرفته بسیار خوبی هم داشته به حال خود رها شده است.

وی ادامه داد: خبرهای خوبی از این یادمان ها به گوش نمی رسد و گاها به آنها بی احترامی هایی نیز شده كه تقاضا داریم تا هرچه سریعتر این یادمان ها به سرانجام شایسته خود برسند.

اجرای برنامه های دفاع مقدس روتین صدا و سیمای خوزستان در طول سال

ایرج مزارعی معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خوزستان نیز به عنوان عضو كمیته فرهنگی،‌ اجتماعی و رسانه ای دفاع مقدس در این جلسه گفت: در معرفی الگوها و نمادهای ارزشی به جوانان، جریان سازی افكار عمومی خوبی برای دفاع مقدس داشتیم.

وی افزود: در حوزه رادیو نیز برنامه ای تحت عنوان صدای زائر با محوریت كاروان های راهیان نور اجرا شد. البته برنامه های مختلف دیگری هم در رادیو خوزستان با محوریت دفاع مقدس و در تایم عصر اجرا می شود.

با اشاره به اینكه محوریت برنامه های نوروزی نیز دفاع مقدس و البته با رویكرد راهیان نور بود، بیان كرد: برنامه قرارگاه بی قراران و سجده بر آسمان هر كدام در ۱۴ نوبت ۴۵ دقیقه ای پخش شد.

پخش برنامه سرزمین نور، دعوت از مهمانان مرتبط با دفاع مقدس در برنامه شب های كارون و راه اندازی باكس ویژه شهدای مدافع حرم نیز از دیگر كارهای انجام شده توسط صدا و سیمای خوزستان بود.

وی با اشاره به اینكه برنامه رهروان شهدا نیز شب های جمعه از شبكه استانی پخش می شود، یادآور شد: پخش گفتگوهای خبری در راستای اهداف و ارزش های دفاع مقدس، پخش برنامه ها و گزارش های ویژه چهار خرداد در شبكه استانی به زبان فارسی، در شبكه العالم به زبان عربی و در شبكه پرس. تی. وی به زبان انگلیسی و پخش برنامه های زنده و ضبطی برای سه خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر از دیگر برنامه های انجام شده این كمیته هستند.

صدا و سیمای خوزستان پخش برنامه هایی همسو با اهداف و ارزش های دفاع مقدس را وظیفه ذاتی و شرعی خود می داند و نسبت به این موضوع حساسیت خاصی دارد. برنامه های اجرایی در این راستا نیز اصلا مقطعی نیست و برنامه های روتین بسیاری را در طول سال اجرا می كنیم.

آموزش نحوه گزارش ادبیات شفاهی جنگ به بانوان پژوهشگر

سیده فرانک موسوی سرپرست اموربانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز به عنوان عضو كمیته زنان و دفاع مقدس نیز در این جلسه گفت: با جمع آوری لیستی از آثار شهدای دفاع مقدس در حال ثبت آنها هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تشكیل جلسات مختلف در فرمانداری شهرهای استان افزود: هم اكنون در حال تهیه بانك اطلاعاتی زنان پژوهشگر هستیم كه مقرر شده تا هر فرمانداری سه زن را به ما معرفی كند. بسیاری از فرمانداری ها این معرفی را انجام دادند.

سرپرست اموربانوان و خانواده استانداری خوزستان اضافه كرد: نحوه نگارش ادبیات شفاهی جنگ را به بانوان پژوهشگر معرفی شده آموزش خواهیم داد.

موسوی یادآور شد: یكی دیگر از كارهای انجام شده در این كمیته نیز این بود كه با فرمانداران به صورت منطقه ای جلسه گذاشتیم تا یك نفر با به عنوان نماینده هماهنگ كننده بین اداره كل امور بانوان استانداری و واحد بسیج خواهران آن شهرستان معرفی كنند.

وی عنوان كرد: رویكردمان این است كه بانوان به تمامی مباحث ورود پیدا كرده و بعد از تعیین انجام فعالیت های مختلف آن را به سایر كمیته های مربوط به هر فعالیت تعیین شده ابلاغ خواهیم كرد.

سرپرست اموربانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان كرد: محتوای كتاب ها و مستندات بسیاری از نویسندگان زن از دفاع مقدس آماده چاپ است ولی تاكنون به چاپ نرسیده كه نیاز به همكاری و مساعدت مسئولان دارد.

لزوم تأمین اعتبار برای جمع آوری تاریخ شفاهی جنگ

رفیعی معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان نیز به عنوان آموزش، پژوهش و اسناد در این جلسه گفت: در تأمین اعتبارات پژوهش مشكل داریم و سال گذشته كلیه دستگاه ها با كمبود منابع مالی و تأمین اعتبارات مواجه بودند.

وی درخواست كرد: ‌تقاضای همكاری در این زمینه را داریم تا آموزش و پرورش كه حوزه كاری بسیار گسترده ای دارد بتواند راحت تر به موضوع پژوهش وارد شود. به هر حال جمع آوری تاریخ شفاهی دفاع مقدس ضرورت بسیاری دارد كه در صورت همكاری برای تأمین اعتبار پیشرفت های خوبی نیز در این زمینه حاصل خواهد شد.