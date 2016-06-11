به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه آهن یزدان، درخشش مهرداد محمدی در فصل گذشته و زدن ۱۰ گل در لیگ برتر باعث شد تا در فصل نقل و انتقالات مورد توجه چند تیم داخلی و خارجی قرار بگیرد.

یکی از این تیم ها پرسپولیس تهران است که هفته گذشته خواهان مهرداد محمدی شد. کار به جایی رسید که مالک باشگاه راه آهن یزدان اعلام کرد پرسپولیسی است و حاضر است رضایتنامه ستاره تیمش را برای این تیم پرطرفدار صادر کند. با این وجود و به رغم مذاکرات اولیه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در همین ارتباط پیمان کیانیان گفت: من و مهرداد محمدی برادری‌مان را به پرسپولیسی ها ثابت کرده و به رغم پیشنهادات مختلف تا این لحظه به هیچ یک به صورت جدی فکر نکردیم اما این انتظار طولانی نیست.

مالک باشگاه راه آهن یزدان در ادامه تاکید کرد: به احترام هواداران پرسپولیس فقط تا یکشنبه (فردا) منتظر دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس می مانیم و بعد از آن با گزینه های دیگر به صورت جدی وارد مذاکره می شویم تا انشاءلله تصمیم درستی برای آینده مهرداد محمدی بگیریم.

کیانیان درپایان افزود: برای باشگاه پرطرفدار و مردمی پرسپولیس آرزوی موفقیت داشته و امیدوارم با خرید بازیکنان جدید در فصل نقل و انتفالات و تلاش مدیریت و کادرفنی بتواند دل هواداران پرشمارش را در فصل آینده شاد کند.