به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده ظهر امروز شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در سالن جلسات استانداری، با ابلاغ سلام نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار كرد: خوزستان واقعا استان ویژه ای در دوران انقلاب و دفاع مقدس است.

وی افزود: انتظار داریم تا تاریخ شفاهی دفاع مقدس را به صورت اسناد مكتوب درآورده شود و قطعا این تاریخ شفاهی عمدتا در خوزستان بوده است.

امام جمعه موقت اهواز تصریح كرد: آنچه كه ماشین های بعثی را در دوران جنگ هشت ساله متوقف كرد، شبیخون رزمندگان بود كه تاكنون خیلی كم به آن اشاره و در موردش صحبت شده است.

حسن زاده تصریح كرد: نقشی كه مردم در دفاع مقدس داشتند نیز یكی از موارد كمتر مورد توجه قرار گرفته است، البته نمونه ای از این نقش به خوبی در كتاب (دا) ذكر شده است.

وی تأكید كرد: برای جمع آوری اسناد و به ویژه تاریخ شفاهی دفاع مقدس خیلی زمان نداریم چون بسیاری از نسل دفاع مقدس در حال از دنیا رفتن هستند. باید هرچه سریعتر تاریخ شفاهی را به صورت اسناد مكتوب دربیاوریم.

امام جمعه موقت اهواز بیان كرد: تأمین اعتبارات و منابع و همچنین برنامه ریزی صحیح برای رسیدن به نقطه ای كه باید به آن برسیم از جمله مواردی است كه باید نسبت به آن توجه بسیاری شود.

حسن زاده عنوان كرد: استان كرمان كارهای بسیار خوبی را در حوزه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس داشته كه باید تشویق هم شوند ولی استان خوزستان خیلی دیر به این مسئله رسیده است.

وی اظهار كرد: امام راحل هرگز اجازه ندادند تا كمترین خدشه ای به ارزش های دفاع مقدس وارد شود.

امام جمعه موقت اهواز گلایه كرد: از غریبانه برگزار شدن مراسم تشییع مادر سه شهید نعمت زاده گلایه دارم. این مراسم در شأن خانواده ای كه سه فرزند خود را تقدیم دفاع از میهن كرده و هنوز از شهید گمنام سید احمد نعمت زاده آنها خبری نیست، نبود.