به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهرشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان افزود: این ایستگاهها باید در محور یاسوج به شیراز در منطقه تنگ سرخ، در محور یاسوج به اصفهان در محل پل قره و در محور یاسوج به گچساران در محل پل بریم احداث شود.

وی بیان داشت: این استان به واسطه راههای مواصلاتی که دارد محل عبور کالاهای قاچاق است و باید از ورود این کالاها به استان جلوگیری شود.

خادمی اظهار داشت: کالاهای قاچاقی که توسط مامورین کشف می شود باید منهدم شده و مردم از آنها استفاده نکنند.

استاندار تاکید کرد: اجرای طرح ایستهای بازرسی در محورهای مواصلاتی استان به وزارت کشور فرستاده می شود.

وی افزود: ورود افزایش قاچاق کالا، نبود ایست بازرسی مشکل جدی اینکالای قاچاق به استان به اقتصاد استان لطمات فراوانی وارد می کند.