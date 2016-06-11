مهاجرت از ۷۰درصد روستاهای خراسان جنوبی/تنش آبی به مرز بحران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی بعدازظهر شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی با بیان اینکه خشکسالی در خراسان جنوبی امری بدیهی است، اظهار کرد: با توجه به بارندگی های کم و تبخیر بالا وضعیت استان به سمت بحران کشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۰ مصرف آب استان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب بوده است، افزود: در حال حاضر این رقم به یک میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته با کنترل حجمی، کسری مخزن در دشت‌های استان به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است، بیان کرد: ۷۰۰ میلیون متر مکعب از آب تجدید شونده استان به سبب خشکسالی تبخیر می شود.

وی با اشاره به اینکه متوسط تبخیر در کشور ۶۷ درصد و در خراسان جنوبی بالای ۹۰ درصد است، اظهار داشت: در اکثر شهرستان ها بخش زیادی از بارندگی ها به صورت سیلاب از دسترس خارج شده است.

۲۳ محدوده مطالعاتی آبی استان ممنوعه و بحرانی شد

امامی با بیان اینکه نبض بارندگی ها در قنوات است، گفت: در دو دهه گذشته آبدهی قنوات به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از نظر تنش آبی در بین دیگر استان های کشور وضعیتی بحرانی تر دارد، اظهار داشت: از ۴۰ محدوده مطالعاتی استان ۲۳ محدوده بحرانی و ممنوعه شناخته شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته سه محدوده با افت شدید آب مواجه بوده است، افزود: این سه محدوده نیز به مناطق محدوده بحرانی استان اضافه شده است.

وی با اشاره به کاهش کیفیت آب و از دست رفتن زمین های حاصل خیز، تصریح کرد: در سه سال گذشته ۱۰۰ حلقه چاه به کف شکنی نیاز پیدا کرده اند.

امامی با بیان اینکه ۳۰ درصد آب مصارف شرب از طریق تصفیه های پر هزینه تامین می شود، افزود: پیش بینی می شود در آینده ۵۰ درصد آب شرب استان به صورت روش های پر هزینه تامین شود.

وی با اشاره به اینکه فرونشست زمین در دشت های سرایان، بیرجند و خضری افزایش یافته است، بیان کرد: ۴۰۰ روستای استان با تانکر آبرسانی می شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد روستاها تخلیه شده اند، گفت: ۴۷ درصد روستاهای خراسان جنوبی نسبت به تمام روستاهای استان هیچ جمعیتی ندارند و به طور کامل خالی از سکنه شده اند.