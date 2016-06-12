به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین هفته از فعالیت مجلس دهم و در آستانه شکلگیری کمیسیونهای تخصصی مجلس، علاوه بر آنکه بازار رقابت برای حضور در برخی کمیسیونهای پرطرفدار مجلس داغ شده است، صندلی ریاست کمیسیونها نیز از چشم نمایندگان دور نمانده و بررسیهای خبرنگار مهر حاکی از رقابت تنگاتنگ میان چهرههای شناختهشده مجلس دهم برای حضور در این جایگاه است.
بر این اساس، جایگاه ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان یکی از حساسترین و پرطرفدارترین کمیسیونهای پارلمان احتمالا شاهد رقابت علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد، مصطفی کواکبیان نماینده تهران و حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلامآباد غرب خواهد بود.
در کمیسیون صنایع و معادن نیز پیشبینی میشود رقابت اصلی میان حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و رمضانعلی سبحانیفر نماینده سبزوار باشد.
در کمیسیون اجتماعی نیز احتمالا رقابت اصلی میان عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان و رئیس این کمیسیون در مجلس نهم و سلمان خدادادی نماینده ملکان خواهد بود.
در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس این کمیسیون در مجلس نهم و محمد قمی نماینده مردم پاکدشت رقابت خواهند کرد و احتمال حضور محمدرضا عارف در رقابت برای این جایگاه بسیار کم است.
ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز احتمالا با رقابت محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و رئیس این کمیسیون در مجلس نهم و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم مشخص میشود.
در کمیسیون اقتصادی، یک سوی رقابت برای ریاست، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و سوی دیگر آن، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و عضو هیات رئیسه موقت مجلس دهم خواهد بود.
بر اساس قرائن و اخبار دریافتی، در کمیسیون برنامه و بودجه نیز رقابت میان غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و رئیس این کمیسیون در مجلس نهم و عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه خواهد بود.
ریاست کمیسیون فرهنگی نیز که یکی از کمطرفدارترین کمیسیونهای مجلس است، با رقابت احمد سالک کاشانی نماینده اصفهان و احتمالا جمشید جعفرپور نماینده لارستان مشخص خواهد شد.
کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز که مانند کمیسیون فرهنگی استقبال چندانی از آن نشده است، به احتمال زیاد، گزینهای غیر از امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس سابق این کمیسیون نداشته باشد.
کمیسیون های دیگر خانه ملت نیز این روزها خالی از نظر نمایندگان به ویژه نمایندگانی که چهره شده اند، نیست؛ هرچند سر و صدای کمتری از انها بیرون میآید. هرچه باشد و نباشد، تکلیف هیات رئیسه کمیسیونهای مجلس دهم تا پایان این هفته مشخص میشود
