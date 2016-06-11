به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه میزان اشتغالزایی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری مشخص شود، اظهار داشت: باید با تلاش و همکاری و همیاری زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

وی ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها فراهم می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که باید این ظرفیت ها و پتانسیل ها در مسیر توسعه چهارمحال و بختیاری قرار بگیرد.

وی ادامه داد: باید زمینه توسعه شاخص های مختلف توسعه ای چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حضور نیروهای چهارمحال و بختیاری در سطوح کشوری درحل مشکلات استان نقش مهمی ایفا می کند.

وی بیان کرد: توسعه جاده ها، ایجاد اشتغال و فعال سازی واحد های صنعتی و تولیدی از اهداف اصلی دولت در این استان است.

مشکل بیکاری جوانان باید با برنامه ریزی حل شود

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: شهرستانهای شهرکرد، سامان و بن به واسطه داشتن بیشترین جمعیت استان نیازمند توجه ویژه تر هستند.

اردشیر نوریان عنوان کرد: باید از ظرفیت های گردشگری استان در مسیر توسعه منطقه استفاده شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم در سطح استان بیکاری جوانان است که باید دولت در این زمینه وارد شود و زمینه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان را فراهم کند.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل بیکاری جوانان باید با برنامه ریزی حل شود.

چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استان استفاده شود.

خدیجه ربیعی عنوان کرد: باید از ظرفیت های استان در مسیر توسعه صنعت، کشاورزی و گردشگری بهره گرفت.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری جادذبه های گردشگری بسیاری دارد که نزدیکی به استان های پرجمعیت از ظرفیت های این استان به شمار می رود.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید زمینه ورود مسافر به سطح استان افزایش پیدا کند.