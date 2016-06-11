به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان صفاربعدازظهر ظهر شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرستان طبس گرم ترین منطقه بین شهرهای استان است، اظهار کرد: ۳۰۰ هزار راس دام موجود در شهرستان به ۱۵۰ هزار راس کاهش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: کاهش آبدهی قنوات و چشمه ها و کاهش سطوح زیر کشت از اثرات خشکسالی در شهرستان طبس بوده است.

فرماندار طبس با بیان اینکه منابع آبی شهرستان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش آب دهی داشته است، گفت: متاسفانه بدهی کشاورزان به بانک ها افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه افزایش بیماری های دامی ضرر های هنگفتی به دامداران تحمیل کرده است، بیان داشت: بارندگی ها در شهرستان طبس به ۴۰ ملی متر کاهش پیدا کرده است.

اخوان صفار با بیان اینکه خشک شدن چاه ها، قنوات و چشمه ها منجر به مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها شده است، گفت: سطح آب های زیرزمینی به شدت افت کرده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۱ حلقه چاه نیاز به جابجایی داشته است، افزود: این جابجایی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برای کشاورزان داشته است.

فرماندار طبس با بیان اینکه تامین علوفه دام یکی از معضلات در شهرستان طبس است، اظهار داشت: حفر و تجهیز چاه ها در کوتاه مدت، مطالعه دشت های طبس در میان مدت و انتقال آب از خارج حوزه شهرستان از برنامه های بلند مدت است.

پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان بشرویه ای

فرماندار بشرویه اظهار کرد: هشت هزار و ۵۰۰خانوار در شهرستان بشرویه ساکن هستند که بر پایه کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند.

علی باقری با بیان اینکه پنج روستا در شهرستان بشرویه با کمبود آب شدید مواجه هستند، گفت: مدیران استانی و سازمان مدیریت باید شهرستان بشرویه را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند.

فرماندار بشرویه با اشاره به اینکه تسهیلات کم بهره و طولانی مدت در اختیار کشاورزان قرار داده شود، گفت: متاسفانه محصولات گندم و جو کشاورزان خریده شده است اما تا کنون هیچ مبلغی به آن ها داده نشده است.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش محصولات گندم و جو کشاورزان شش میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: امیدواریم با کمک مسئولان هرچه سریع تر این مبلغ در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

باقری با اشاره به اینکه بانک ها باید تعامل خود را با کشاورزان و دامداران بیشتر کنند، افزود: خشکسالی می تواند اثرات بسیار مخربی را در پی داشته باشد که باید با برنامه ریزی درست آن را مدیریت کرد.