بیش از ۴۰۰ کشته و زخمی از نیروهای امنیتی لیبی در طول جنگ با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شمار تلفات نیروهای عملیات «بنیان مرصوص» وابسته به دولت توافق ملی لیبی در جنگ با تروریست های داعش در شهر سرت که از ماه گذشته آغاز شده است، به صدها نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش شمار نیروهای کشته شده عملیات بنیان مرصوص که به دولت توافق ملی لیبی وابسته هستند و از ماه گذشته با گروه تکفیری داعش در شهر سرت وارد جنگ شده اند، به ۱۱۵ نفر رسیده و بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای آن نیز زخمی شده اند.

در همین راستا «عبدالعزیز عیسی» مدیر دفتر رسانه ای بیمارستان مرکزی مصراته در همین راستا اظهار داشت: شمار کشته شدگان و افراد زخمی نیروهای عملیات بنیان مرصوص که بخش اورژانس آنها را تحویل گرفته است، ۱۱۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی با جراحات سطحی و عمیق است که در جنگ علیه داعش به این وضعیت دچار شده اند.

شایان ذکر است ۱۱ نفر از نیروهای بنیان مرصوص روز جمعه در درگیری ها با تروریست های داعش در شهر سرت کشته شدند و ۳۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.