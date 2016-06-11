۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

محکومیت انفجارهای «زینبیه» دمشق توسط وزارت خارجه سوریه

وزارت خارجه سوریه با ارسال ۲ نامه به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، انجام اقدامات تروریستی در زینبیه دمشق توسط گروه تکفیری داعش که مورد حمایت ترکیه، عربستان و قطر است را محکوم کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه با ارسال ۲ نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نسبت به هدف قرار دادن منطقه «زینبیه» دمشق توسط تروریست ها که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد، اعتراض کرد.

بر اساس این گزارش در نامه وزارت خارجه سوریه آمده است:انفجارهای تروریستی و بمباران کورکورانه و جنایاتی که گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره به همراه گروه های متحد خود در منطقه زینبیه دمشق و روستای الغندوزه مرتکب می شوند، در راستای سیاست های مجرمانه و شکست خورده ای است که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بدان مبادرت می ورزد و به همراه دوحه و ریاض از آن حمایت مالی و نظامی می کند.

در ادامه این نامه همچنین تصریح شده است: پس از تلاش های فراوان برای فراهم کردن مقدمات آتش بس در حلب و پایبندی ارتش سوریه به آن طبق توافق، گروه های تروریستی اقدام به نقض آتش بس کردند. گروه های مسلح مناطق مسکونی را در شهر حلب هدف حملات موشکی قرار دادند که منجر به خسارتهای مالی بسیار گردید.

در پایان وزارت خارجه سوریه از دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درخواست کرده است که این اقدامات تروریستی را محکوم کرده و از شورای امنیت خواسته که مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اتخاذ تدابیر بازدارنده و مجازات گروه ها و کشورهای حامی تروریسم به ویژه ترکیه، عربستان و قطر و در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت برعهده گیرد.

شایان ذکر است به دنبال وقوع دو انفجار در منطقه زینبیه دمشق ۱۲ نفر شهید و ده ها تَن دیگر زخمی شده اند. داعش مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت.

