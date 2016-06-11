هر سه مدال مسابقات دوومیدانی ترکیه به پرتابگران ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای دوومیدانی ترکیه با سه مدال برای نمایندگان کشورمان آغاز شد.در ماده پرتاب دیسک محمد صمیمی با رکورد ۶۵ متر و ۷۶ سانتی‌متر به مدال طلا رسید. محمود صمیمی پرتابگر المپیکی کشورمان نیز با رکورد ۶۳ متر و ۵۳ سانتی‌متر در جایگاه دوم قرار به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.پس از وی نیز بهنام شیری با رکورد ۶۰ متر و ۲۸ سانتی‌متر در رده سوم قرار گرفت.

در ماده دوی ۱۰۰ متر نیز مریم طوسی به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

در این رقابتها مریم طوسی، فرزانه فصیحی، جواهر زمانی، رضا قاسمی، کیوان قنبرزاده، محمد ارزنده، سبحان طاهرخانی، محمدرضا وظیفه دوست، سجاد هاشمی آهنگری، محمد چشمه زار، امید تاجی، بهنام شیری، علی ثمری، محمد بنی آدم، میلاد سیار، میلاد دریساوی، وحید صدیق، رضا ملک پور، محمد صمیمی، محمود صمیمی، علی خدیور، یونس یوسف‌وند و مهدی زمانی ترکیب تیم ملی را تشکیل می دهند.

این مسابقات شنبه و یکشنبه (۲۲ و ۲۳ خرداد ماه) در ارزوم ترکیه در حال برگزاری است.