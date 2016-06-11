۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۵۸

مدیرکل دامپزشکی استان:

قاچاق دام عامل انتشار بیماری تب برفکی در کهگیلویه و بویراحمد بود

یاسوج - مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: قاچاق دام عامل انتشار بیماری تب برفکی به استان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تب برفکی خسارات فراوانی به دامداران استان وارد کرد و این امر نیازمند توجه بیشتر به مقوله قاچاق دام در استان است.

بهمنش اظهار داشت: ۹۰ درصد بیمار‌یهای دامها در استان از طریق قاچاق دام آلوده به استان ایجاد می شود.

وی بیان کرد: شماره‌گذاری دامها در راستای هویت‌دار کردن دامها یکی از راههای جلوگیری از ورود دام آلوده به استان است.

بهمنش افزود: ورود غیر قانونی دام و فرآوردهای دامی غیربهداشتی افزایش بیماریها را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد:برای مقابله با ورود دام قاچاق به استان دستگاه قضایی می تواند قوانین بازدارنده‌تری اعمال کند.

