به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند، اظهار داشت: کشور از ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه کشاورزی برخوردار است.

وی افزود: مشکلات کشور در سایه تحقق اقتصاد مقاومتی حل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت های داخلی می تواند موجب تحقق اقصتاد مقاومتی شود، ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی واردات را کاهش می دهد و موجب توسعه صادرات می شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام اذعان داشت: باید در همه بخش های مختلف کشور از جمله کشاورزی خودکفا شویم و واردات محصولات کشاورزی را کاهش دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی موجب قدرتمند شدن کشور می شود.

وی ادامه داد: باید اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت های بسیاری در حوزه کشاورزی برخوردار است.

ذبیح الله غریب بیان کرد: هم اکنون این استان در تولید بسیاری از محصولات حوزه کشاورزی از جمله بادام، ماهی، قارچ و ... جز استان های برتر کشور است.

وی یادآور شد: توجه به بخش کشاورزی زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را محقق می کند.