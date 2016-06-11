تیم ملي تکواندو ایران به پنج مدال دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، اين دوره از مسابقات روز جمعه با برگزاري مسابقات رده سني نونهالان در سهر تسالونيكي یونان آغاز و امروز با انجام مبارزات رده سني بزرگسالان پيگيري شد كه هر پنج عضو تيم اعزامي كشورمان موفق به كسب مدال شدند.

هادي پور، عاشورزاده، خدابخش ،و عليزاده با شكست همه رقبا موفق به كسب مدال طلا شدند و مرداني هم در سنگين وزن نقره گرفت.

كيميا عليزاده در وزن ۶۲- كيلوگرم زنان «گابريلا داجنوس» از لهستان ، «هدايا ملك> ، «آیریش جوویک» از صربستان را از پیش رو برداشت و به فينال راه پيدا كرد .

وي براي كسب مدال طلا در فینال یکی از حریفانش در المپیک ریو یعنی «نیکیتا گلاسنوویک» از سوئد را پیش رو داشت که نماینده سوئد از مبارزه با علیزاده انصراف داد و کیمیا به مدال طلا رسید.

مهدی خدابخشی نماينده وزن ۸۰- کیلوگرم كشورمان پس از یکدور استراحت، «اپوستالوس تليك استوگلو» از يونان ، «انتون کوتکوف» از روسیه و «پیوتر پازینسکی» از لهستان را شكست داد و بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد.

تکواندوکار لهستانی سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو را در اختیار دارد و چندی پیش به مدال برنز مسابقات قهرمانی اروپا رسید.

فرزان عاشورزاده تکواندوکار وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان، پس از یکدور استراحت، «مکس کارتر» از انگلیس و «الفریوس فکیبوس» از یونان را شكست داد و به مدال طلا دست پيدا كرد.