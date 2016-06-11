آلمان به اعضای ترک تبار پارلمان در خصوص سفر به ترکیه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجله آلمانی «اشپیگل» روز شنبه گزارش داد که وزیر خارجه آلمان به قانونگذاران ترک تبار پارلمان این کشور در خصوص سفر به ترکیه به دلایل امنیتی هشدار داد.

گفتنی است در ماه میلادی جاری به دنبال تصویب قطعنامه ای در پارلمان آلمان که کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ به دست نیروهای عثمانی را «نسل کشی» می خواند، تنش میان برلین و آنکارا شدت یافت.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه یازده قانونگذار ترک تبار در پارلمان آلمان را که به این قطعنامه رأی مثبت داده اند، به داشتن «خون آلوده» و تروریست بودن متهم نمود.

«جم اوزدمیر» رهبر حزب سبز آلمان و یکی از مدافعان تصویب این قطعنامه نیز بارها به مرگ تهدید شده است.

مجله اشپیگل گزارش داد که وزارت خارجه آلمان اینطور نتیجه گیری کرده است که امنیت این قانونگذاران [در سفر به ترکیه] تضمین نخواهد شد.

این مجله آلمانی همچنین اعلام کرد که تعداد دیگری از قانونگذاران ترک تبار سفرهای تجاری خود را به ترکیه لغو کرده اند.