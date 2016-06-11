به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه جلسه ستاد تسهیل استان با حضور استاندار لرستان برگزار شد و در آن مشکلات چهار واحد صنعتی شهرستان دورود مطرح و بر لزوم رفع این مشکلات از سوی استاندار تاکید شد.

مدیرعامل کارخانه فولاد چدن دورود به مشکلات بیمه ای این کارخانه اشاره کرد و اظهار داشت: این کارخانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار است.

سالاروند افزود: به‌دلیل بدهی کارخانه فولاد چدن به تامین اجتماعی دفترچه کارکنان آن تمدید و صادر نمی شود و دارای مشکلات عدیده ای در این زمینه هستیم.

وی گفت: کارگر گناهی ندارد و نباید روند صدور دفترچه درمانی وی قطع شود لذا از مدیرکل تامین اجتماعی لرستان درخواست می شود مساعدت های لازم را با ما داشته باشد.

شعبه تامین اجتماعی دورود در کشور آخر است

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان به میزان بدهی های کارخانه فولاد چدن دورود اشاره کرد و اظهار داشت: حدود چهار سال است که ما کارکنان این کارخانه را علی رغم داشتن بدهی به سازمان تامین اجتماعی بازنشسته کرده و لیست بیمه آن ها را رد کرده ایم.

شهناز حمزه لویی با اشاره به اینکه ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی در کشور به ازای هر مستمری بگیر ۱۰ بیمه شده است، گفت: در شهرستان دورود این ضریب به سه بیمه شده در مقابل سه مستمری بگیر رسیده است و میزان دریافتی از این شهرستان ۱۳ میلیارد تومان بوده در حالیکه کمترین دریافتی را داریم.

وی با اشاره به اینکه شعبه دورود آخرین شعبه تامین اجتماعی در کشور است، عنوان کرد: اگر این شعبه حتی تعطیل شود سازمان تامین اجتماعی هیچ ضرری نخواهد کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: بدهی کارخانه سیمان به تامین اجتماعی حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده و بدهی شرکت فارسیت حدود ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

حمزه لویی افزود: حدود سه سال است که ما لیست بدون حق بیمه از کارگاه تعطیل کارخانه فارسیت می گیریم در حالیکه کارگر این کارخانه ماهی حدود پنج میلیون تومان از تامین اجتماعی حقوق می گیرد در حالیکه یک مدیرکل در این کشور هم این میزان دریافتی را ندارد.

تاکنون فرصت زیادی به کارخانه چدن داده ایم

وی با اشاره به اینکه اکنون یک بدهی انبوه از کارخانه فارسیت روی دست تامین اجتماعی مانده و علی رغم قول های فراوان برای رفع مشکلات در این حوزه کاری انجام نشده است، ادامه داد: تامین اجتماعی لرستان در حال حاضر بیمه بیکاری ۳۰۰ نفر از کارکنان فارسیت را پرداخت می کند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان صحبت های مدیرعامل کارخانه فولاد دورود چدن در خصوص همکاری نکردن این اداره کل با کارخانه را کم لطفی دانست و گفت: تا کنون ما فرصت های زیادی به این کارخانه داده ایم.

مباحثه مدیرکل تامین اجتماعی و مدیرعامل کارخانه

مدیرعامل کارخانه فولاد چدن دورود نیز گفت: برای من کاری ندارد که فردا ۵۰ نفر از کارکنان این کارخانه را بیرون بیندازم ولی من مدیری هستم که دوست ندارم فردی را بیکار کنم.

سالاروند گفت: من در کارخانه خود مشکلات مالی زیادی دارم با این وجود تامین اجتماعی حدود ۷۰۰ میلیون تومان از حساب کارخانه را کم کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان از مدیرعامل کارخانه فولاد چدن دورود پرسید دخل و خرج این کارخانه کی به هم می رسد که بتواند حقوق و حق بیمه خود را پرداخت کند که سالاروند در پاسخ گفت: اگر دو میلیارد سرمایه در گردش را بتوانم دریافت کنم این کارخانه را سر پا نگه خواهم داشت.

سالاروند با اشاره به اینکه امروز مبلغ ۱۵ میلیون تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده ام، گفت: ما می توانیم ۱۰ درصد بدهی خود را پرداخت کنیم که برای این منظور یکسال زمان نیاز داریم.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان که از فرصت خواسته شده مدیرعامل کارخانه فولاد چدن دورود برای پرداخت ۱۰ درصد بدهی خود به تامین اجتماعی عصبانی شده بود، گفت: این مشکل همیشگی ما با این کارخانه بوده و با این روند ما نیز در حال ورشکست شدن هستیم زیرا دیگر پولی به من برای پرداخت مستمری داده نمی شود و من نیز گرفتار هستم.

مدیرکل کار: نپذیرفتن لیست بیمه توسط تامین اجتماعی غیرقانونی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: عدم پذیرش لیست توسط تامین اجتماعی کار قانونی نیست.

علی آشتاب گفت: کارخانه فولاد چدن دورود باید حداقل ۱۰ درصد بدهی خود را پرداخت کند و مابقی بدهی را ظرف شش ماه پرداخت کند.

ابراز تاسف استاندار لرستان

استاندار لرستان بعد از شنیدن مناقشه مدیرکل تامین اجتماعی لرستان، مدیرکل کار و مدیرعامل کارخانه فولاد چدن دورود گفت: من برای وزارت رفاهی که دو مدیر آن اینگونه با هم برخورد می کنند متاسفام و واقعا این موضوع جای تاسف دارد.

بازوند افزود: برای وزارتخانه ای که نمی تواند در داخل خود هماهنگی به‌وجود آورد در حالی که قرار است مشکل مملکت را حل کند متاسف هستم.