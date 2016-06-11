معترضان خواستار توقف هدایت پهپادهای آمریکایی از خاک آلمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز شنبه چندین هزار معترض با تشکیل یک زنجیره انسانی در مقابل یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا در جنوب غربی آلمان، به عملیات پهپادهای آمریکا اعتراض کردند.

این تظاهرات از سوی ائتلاف «رامشتاین را تعطیل کنید- نه به جنگ پهپاد» ترتیب داده شده بود؛‌ ائتلافی که می گوید پایگاه هوایی رامشتاین میان اپراتورهایی در آمریکا و پهپادهای بدون سرنشین در نقاطی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، یمن و سوریه به ارسال و مخابره اطلاعاتی می پردازد.

پلیس آلمان تخمین زد که بین سه تا چهار هزار تن از معترضان زنجیره ای را در مقابل این پایگاه نظامی که به مثابه مرکز فرماندهی نیروهای هوایی آمریکا در اروپا خدمت می کند، تشکیل داده بودند. اما سازمان دهندگان این تظاهرات می گویند که پنج الی هفت هزار نفر در این اعتراضات شرکت داشتند.

شایان ذکر است که بکارگیری پهپادها در آلمان به موضوعی بسیار بحث برانگیز تبدیل شده است؛‌ چرا که در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم روند مخالفت با تعارض نظامی رواج یافته است.

سازمان دهندگان این اعتراضات می گویند که صدور مجوز برای مخابره اطلاعات مربوط به استقرار پهپادها از کانال پایگاه هوایی رامشتاین برخلاف قانون اساسی آلمان است و خواهان آن هستند که ایستگاه رله ماهواره در این پایگاه هوایی تعطیل شود.