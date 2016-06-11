دمیرتاش در بخشی از سخنان خویش اشاره‌ کرد که‌ تحولات داخلی ترکیه‌ و برعکس بحران سوریه‌ متاثر از یکدیگراند چون دولت ترکیه‌ با یک نگاه‌ به‌ هر دو بخش کردی در سوریه‌ و ترکیه‌ می نگرد و این بدان معناست؛ تا زمانی که‌ در کردستان ترکیه‌ مشکلات مرتفع نشوند بحران های سوریه‌ و تنش های موجود در این کشور هم ادامه‌ خواهد داشت.

اشاره‌ صلاح الدین دمیرتاش به‌ قانون ضد ترور ترکیه‌ است که‌ بر اساس این قانون حزب اتحاد دمکراتیک سوریه‌ با پ ک ک یکی انگاشته‌ می شود و ترکیه‌ بارها اعلام کرده‌ است که‌ هر دو حزب موجود را تروریست تلقی می کند و با هر دوی آنها خواهد جنگید و در سوریه‌ هم اجازه‌ کسب قدرت به‌ حزب اتحاد دمکراتیک را نخواهد داد.

وی در این خصوص افزود: تا زمانی که‌ این نگاه‌ وجود داشته‌ باشد و صلح به‌ کردستان ترکیه‌ بازنگردد، تنش ها همزمان با مناطق کردنشین ترکیه‌ در سوریه‌ هم ادامه‌ خواهد داشت.

رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه‌ با اشاره‌ به‌ این موضوع که‌ این جنگ هر دو جامعه‌ کردی و ترکی را به‌ سمت بیشتر از هم بیگانه‌ شدن سوق داده‌ است، گفت: جنگ در مناطق کردنشین ترکیه‌ از تابستان سال گذشته‌ آغاز شده‌ و در این مدت جز ویرانی و ضررهای اقتصادی هیچ نتیجه‌ دیگری نداشته‌.

دمیرتاش در ادامه‌ افزود: از همان ابتدا من تنها به‌ دنبال صلح بر مبنای عدالت و برابری بودم، اگر براستی اردوغان خواهان این است، همین فردا می توان نشست و گفتگوها را آغاز کرد.

وی با انتقاد از کشورهای اروپایی گفت: کشورهای اروپایی متاسفانه‌ به‌ دلیل بحران پناهندگان تنها به‌ دنبال یک قراداد خوب با ترکیه‌ هستند و هیچ توجهی به‌ بحرانی که‌ در جنوب شرق ترکیه‌ در حال گسترش است ندارند، این نوع نگرش اشتباه‌ است.

شایان ذکر است که‌ در یک سال گذشته‌ مابین کردهای ترکیه‌ و دولت اردوغان جنگ های خونینی روی داده‌ است و در آخرین اقدام مصونیت قضایی نمایندگان حزب دمکراتیک خلق های ترکیه‌ به‌ همراه‌ برخی از نمایندگان احزاب دیگر در مجلس ترکیه‌ گرفته‌ شد، دولت ترکیه‌ بر این اعتقاد است که‌ در سایه‌ بحران های منطقه‌ ای و جهانی می توان با سیاست مشت آهنین مشکل کردهای ترکیه‌ را برای همیشه‌ حل کرد، در حالی کردهای ترکیه‌ هم آمادگی پذیرش سیاست های دولت رجب طیب اردوغان را ندارند.