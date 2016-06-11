به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عصر شنبه با حضور مهدی تاج، علی کفاشیان، دکتر الهه عرب عامری، دکتر علیرضا اسدی، حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان، محمود شیعی، عبدالکاظم طالقانی و هدایت ممبینی در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد که در نهایت موارد زیر مورد تصویب اعضا قرار گرفت:

۱- رئیس فدراسیون گزارش مفصل از آخرین وضعیت و برنامه های آماده سازی تیم ملی را به اعضای هیات رئیسه ارائه کرد.



۲- مهدی تاج گزارشی از آخرین وضعیت مالی فدراسیون و همچنین قرارداد البسه تیم های ملی برای هیات رئیسه تشریح کرد.



۳- با تصمیم اعضای هیات رئیسه مقرر شد کمیته فنی و توسعه فدراسیون گزارشی از آخرین وضعیت تیم های ملی فدراسیون را به هیات رئیسه ارائه کند.



۴- با تصویب هیات رئیسه فدراسیون و ضمن تشکر از زحمات هوشنگ نصیر زاده، احمدرضا براتی به عنوان رئیس کمیته حقوقی و تدوین و مقررات فدراسیون انتخاب شد. ضمن اینکه هوشنگ نصیر زاده به عضویت کمیته حقوقی و تدوین و مقررات فدراسیون منصوب شد.



۵- با اعلام رئیس فدراسیون فوتبال حمیدرضا آصفی به عنوان مشاور بین الملل فدراسیون منصوب شد.

