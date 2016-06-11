رأی دادگاه کانادا علیه اموال جمهوری اسلامی ایران مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری اظهار کرد: بر اساس اخبار منتشره، ديوان‌عالي ایالت «اونتاریو» کانادا با صدور یک رای سیاسی، بر اساس ادعاهای بی اساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.

وی افزود: شناسایی و اجراي آراء سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در ديوان‌عالي ایالت مذكور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغاير با تعهدات بين المللي دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو كشور و جبران سیاست های افراطی دولت پیشین کانادا است.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تاکید کرد: از این رو همانگونه که قبلا در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح شده است، مجددا تاکید می شود هرگونه عادی سازی روابط ديپلماتيك دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.

جابری انصاری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رای دیوان‌ عالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسئولیت بين المللي دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تاکید می‌کند عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسئولیت بين المللي دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالي را محفوظ می دارد.