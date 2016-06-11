  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۵۸

علی عباسی پیشکسوت بوکس ایران و آسیا درگذشت

علی عباسی پیشکسوت بوکس ایران و آسیا درگذشت

تبریز-علی عباسی مشهور به آلوش، قهرمان بوکس ایران و آسیا، مربی و پیشکسوت ورزش آذربایجان شرقی روز شنبه در تبریز دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، عباسی که در بازی های آسیایی سال ۱۹۷۴ تهران مربیگری تیم ملی بوکس ایران را بر عهده داشت، سحرگاه امروز به دلیل ایست قلبی در منزل شخصی اش، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

این پیشکسوت فقید ورزش ایران، متولد سال ۱۳۱۹ در تبریز بود و در دهه ۴۰ شمسی قهرمان ایران و آسیا شد و چندین سال مربیگری تیم های مختلف بوکس آذربایجان شرقی و تبریز را بر عهده داشت.

علی عباسی نخستین مدال‌آور آسیایی برای تبریز بود که در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند مدال برنز این رقابت‌ها را در رشته بوکس و وزن ۸۱ کیلوگرم کسب کرد و یک سال بعد در رقابت های قهرمانی آسیا در سریلانکا در همین وزن صاحب مدال طلا شد.

از این ورزشکار فقید کشورمان، دو فرزند پسر و یک دختر به یادگار مانده است که 'شهاب عباسی'، هنرمند سرشناس تلویزیون کشورمان یکی از آنهاست. مراسم تشییع جنازه این قهرمان و پیشکسوت ارزنده ورزش کشور و تبریز فردا / یکشنبه / ۲۳ خرداد از ساعت یازده و ۳۰ دقیقه در آرامستان وادی رحمت تبریز برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم شام غریبان آن مرحوم روز یکشنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در مسجد نبی اکرم (ص) واقع در زعفرانیه - میرداماد روبروی خیابان محراب منعقد خواهد شد.

کد مطلب 3683277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شاگرد آقای عباسی ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
      1 1
      پاسخ
      آقای آلوش عباسی مرد بزرگی بودند لااقل یک عکس درست حسابی میگذاشتین آخه بی لیاقتیتونو تا چه حد میخواین نشون بدین اگه منتشرش هم نکنین لااقل بدونین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها