علی عباسی پیشکسوت بوکس ایران و آسیا درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، عباسی که در بازی های آسیایی سال ۱۹۷۴ تهران مربیگری تیم ملی بوکس ایران را بر عهده داشت، سحرگاه امروز به دلیل ایست قلبی در منزل شخصی اش، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

این پیشکسوت فقید ورزش ایران، متولد سال ۱۳۱۹ در تبریز بود و در دهه ۴۰ شمسی قهرمان ایران و آسیا شد و چندین سال مربیگری تیم های مختلف بوکس آذربایجان شرقی و تبریز را بر عهده داشت.

علی عباسی نخستین مدال‌آور آسیایی برای تبریز بود که در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند مدال برنز این رقابت‌ها را در رشته بوکس و وزن ۸۱ کیلوگرم کسب کرد و یک سال بعد در رقابت های قهرمانی آسیا در سریلانکا در همین وزن صاحب مدال طلا شد.

از این ورزشکار فقید کشورمان، دو فرزند پسر و یک دختر به یادگار مانده است که 'شهاب عباسی'، هنرمند سرشناس تلویزیون کشورمان یکی از آنهاست. مراسم تشییع جنازه این قهرمان و پیشکسوت ارزنده ورزش کشور و تبریز فردا / یکشنبه / ۲۳ خرداد از ساعت یازده و ۳۰ دقیقه در آرامستان وادی رحمت تبریز برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم شام غریبان آن مرحوم روز یکشنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در مسجد نبی اکرم (ص) واقع در زعفرانیه - میرداماد روبروی خیابان محراب منعقد خواهد شد.