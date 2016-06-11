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۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲:۰۶

هند تعمیق روابط با روسیه را خواستار شد

هند تعمیق روابط با روسیه را خواستار شد

رئیس جمهور هند در نامه ای خطاب به ولادیمیر پوتین خواستار عمیق تر شدن روابط دو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پرناب موکرجی» رئیس جمهور هند روز شنبه در نامه ای به ولادیمیر پوتین ضمن تبریک روز ملی روسیه خواستار گسترش همکاری های دو کشور شد.

رئیس جمهور هند در این نامه به سابقه دو کشور در روابط دوستانه اشاره کرد و گفت: امیدواریم در آینده بتوانیم روابط خود با روسیه را عمیق تر کنیم.

کشور روسیه در آستانه برگزاری جشن های ملی خود به مناسبت اعلام کشور روسیه بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی است.

موکرجی در این نامه به پوتین نوشت: روابط دوستانه بین دو کشور در طول زمان ثابت شده است و دولت هند این اطمینان را می دهد که گسترش این روابط بتواند در سالهای آینده عمق بیشتری پیدا کند.

کد مطلب 3683279

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