به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی،جمشید نظمی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی عصر رو ز شنبه در نشست با رییس هیات کشتی استان گفت : آینده کشتی آذربایجان شرقی در دست مربیان جوان و علمی و به روز شده خواهد بود.

وی افزود : کشتی آذربایجان شرقی در حال طی مسیر تغییر کشتی سنتی به کشتی علمی تر با مربیان جوانتر است و در این راه نیز مقاومتهایی دیده میشود ولی کشتی آذربایجانشرقی به تغییر روند حرکتی به سوی علمی شدن با مربیان جوان نیاز دارد که این ۲ ظرفیت جوانانی و علم به روز کشتی استان را میتواند به اهداف قابل دستیابی برساند.

وی افزود : دیدگاه مدیریتی و اجرایی ورزش استان به کشتی آذربایجان شرقی بسیار مثبت و روشن بوده و در آینده خبرهای بسیار خوبی از کشتی استان در جهان به گوش خواهد رسید.

نظمی افزود : استعدادیابی و علمی شدن کشتی استان ۲ گزینه اصلی برای ارتقا کشتی استان است که در این ۲ بخش اقدامات مناسبتری باید روی دهد.

نظمی اظهار داشت : کشتی آذربایجان شرقی توان تبدیل شدن به قطب کشتی کشور را دارد ولی این اقدامات زمانبر و نیاز به یک سیاست راهبردی ویژه دارد که حتی اگر نتوانیم به استانهای قدرتمند برسیم دوشا دوش آین استانها حرکت کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه افزود: کشتی استان باید به سمت کسب مدال در بازیهای آسایی جاکارتا و المیپ بعدی گام بردارد و برای المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز ، پرویز هادی توانایی حضور در ترکیب تیم ملی و حتی کسب مدال طلا را دارد.

نظمی در ادامه اظهار داشت : در سند توسعه ورزش استان کسب مدال طلای المپیک یکی از اهداف مهم ورزش استان بشمار میرود و کشتی آذربایجان شرقی در سالهای به چندان دور یکی از قطب های کشور بوده و قهرمانان به نام و بزرگی را برای کشتی جهان معرفی کرده است و در سالهای ۸۹ تا ۹۴ روند موفقیت کشتی آذربایجان شرقی آغاز شده و مدالهای طلای پرویز هادی ، مصطفی قیاسی، حامد منافیان، شاایان عفیفی و یونس سرمستی در اسیا و جهان گواهی بر این مدعا است.

وی تصریح کرد: کشتی آذربایجان شرقی از مرکزیت خارج خواهد شد و تمام توان و پتانسیل کشتی استان بر شهرستان ها و استعدادیابی خصوصا شهرستان های دارای استعداد متمرکز خواهد شد و استعدادیابی و اردوی های شبانه روزی کشتی در شهرستان ها دایر می شود.