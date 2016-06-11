سلامت روان«افراد معتاد به کار»در معرض خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه برگن نروژ، اختلالات روانی که عمدتا افراد به شدت درگیر کار با آن روبرو هستند عبارتند از اضطراب، اختلال بیش فعالی، و افسردگی.

ابته به گفته محققان، بین افراد بسیار پرمشغله و افراد معتاد به کار تفاوت وجود دارد، اما معمولا این دو گروه با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

در این مطالعه، محققان از حدود ۱۶۵۰۰ فرد با میانگین سنی ۳۷ سال نظرسنجی بعمل آوردند. در حدود ۶۰۰۰ نفر مرد و ۱۰۵۰۰ نفر زن بودند.

طبق این مطالعه مشخص شد ۸ درصد افراد واجد شرایط عنوان «معتاد به کار» براساس پاسخ به سوالات زیر مشخص شدند:

-معمولا فکر می کنید که چه زمانی برای انجام کار بیشتر وقت پیدا می کنید.

-زمانیکه از انجام کار منع می شوید احساس استرس دارید.

-دیگران به شما می گویند کمتر کار کنید، اما حرف شان را گوش نمی دهید.

-آنقدر زیاد کار می کنید که تاثیر منفی بر سلامت تان گذاشته است.

با انجام بررسی ها و آزمایشات مشخص شد یک سوم از این افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی بودند، در صورتیکه ۱۳ درصد از افراد دیگر مبتلا به این اختلال بودند. ۲۶ درصد نیز علائم اختلال وسواسی را دارا بودند.

همچنین افراد معتاد به کار سه برابر بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به اختلال اضطراب هستند. به گفته محققان نرخ افسردگی در بین این افراد سه برابر دیگران است.