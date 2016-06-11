به گزارش خبرگزاری مهر، «فرزاد هوشیار پارسیان» با تقدیر از استقبال مردم از طرح یه لقمه مهربونی برای افطار و اطعام نیازمندان در مناطق فقیرنشین افزود: تاکنون و با گذشت کمتر از یک هفته پس از آغاز ماه مبارک رمضان، بیش از ۶۰۰ خانواده نیازمند تهرانی با کمک مستقیم نیکوکاران پایتخت اطعام و افطار شده اند و سفره‌های مهربانی در این مناطق و محلات پهن شده است.

هوشیار پارسیان افزود: محله‌ها و مناطقی چون قلعه اليمون و ميدان سلمان فارسي از جمله محلاتی بودند که سفره های افطار مهربانی در آن‌ها پهن شد و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز هرشب در یکی از محلات فقیرنشین تهران، پویش یه لقمه مهربونی اجرا خواهد شد.

وی با بیان این که برای اجرای این پویش، حدود ٦٠ كلوني فقير نشين در شهر تهران در سطح مناطق جنوبي شهر پیش بینی شده‌ است افزود:« تمام تلاش ما این است که تا پایان ما مبارک رمضان و با کمک شهروندان نیکوکار تهرانی، امکان اطعام و افطار برای همه نیازمندان شهر تهران را فراهم کنیم تا در ماه مهربانی‌ها، هیچ شهروندی در پایتخت، سر گرسنه بر بالین نگذارد.» ، بدين منظور پيش بيني شده است كه انتظار مي رود با مشاركت شهروندان خوب تهراني، سفره هاي مهرباني هر شب در اين شهر بر پا بوده و گرسنه اي در شهر تهران در ماه مبارك رمضان سر بر بالين نگذارد.

هوشیار پارسیان با اشاره به این که پویش «یه لقمه مهربونی » هرشب تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت افزود: همه شهروندان تهرانی می‌توانند با حداقل ۱۰ هزار تومان کمک مالی به این پویش، امکان تهیه افطار و اطعام نیازمندان و ساکنان محله‌های فقیرنشین پایتخت را فراهم کرده و در این کار خیر شرکت کنند.

گفتنی است پویش مردمی «یه لقمه مهربونی» به همت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و با مشاركت وبسايت تامين مالي جمعي فاندوران، خيريه ولي نعمتان، خيريه دست هاي مهربان و انجمن خيريه مبارزه گرسنگي در حال برگزاری است.

شهروندان تهرانی برای مشارکت در این پویش می‌توانند از سه راه تماس با سامانه ٤٣٧٩ و اهداي غذاهاي نذري، پرداخت آنلاين از طريق سايت www.fundorun.com و سايت hami.tehran.ir و همچنين پرداخت از طريق کد دستوری #۴۳۷۹*۹۷*۷۸۸* در این پویش مردمی شرکت کنند.