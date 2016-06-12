ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود تا سرمایه‌گذار دل‌زده نشود و در این میان مدیران دستگاه‌های اجرایی نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذار دارند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از چهار واحد صنعتی بزرگ در زنجان طی سال جاری، گفت: با افتتاح این واحدها هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری صنعتی استان افزوده می‌شود.

فغفوری بابیان اینکه با افتتاح چهار واحد بزرگ صنعتی در استان زنجان برای بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود، ادامه داد: توجه به سرمایه‌گذاری های بزرگ باعث توسعه صنعتی استان خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به شرایط اقتصادی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بارونق واحدهای تولیدی و خارج شدن واحدهای راکد از تعطیلی، شرایط اقتصادی بهتری در استان فراهم می‌شود.

فغفوری تأکید کرد: در تلاش هستیم مشکلات در واحدهای تولیدی را رفع کنیم و برنامه‌هایی برای این منظور پیش‌بینی‌شده که اگر اجرا شوند بسیاری از مشکلات بخش تولید رفع می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، شرایط اقتصادی استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد و یادآور شد: با داشتن چنین وضعیتی استان استقبال خوبی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد.

فغفوری گفت: توجه به سرمایه‌گذاری در استان اشتغال را تقویت می‌کند و به‌تبع اقتصاد هم‌روند مطلوبی را خواهد داشت.