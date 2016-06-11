تعطیلی نیروگاه اتمی بلژیک به دلیل نقص فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دولت بلژیک اعلام کرده است که به خاطر سانحه یکی از نیروگاههای اتمی خود را تعطیل کرده است.

به گفته مقامات دولت بلژیک نیروگاه اتمی تیهانج به خاطر نقص فنی تعطیل شده است. مسئولان بلژیکی در حال بررسی علت سانحه هستند ولی این سانحه به آلودگی رادیواکتیو منجر نشده است.

به گفته مسئولان این نیروگاه اتمی احتمالاً نقص فنی در سیستم راه اندازی و موتورهای نیروگاه بوده است و آسیبی به بخش غنی سازی نرسیده است.

بر اساس این گزارش نیروگاه تیهانج در 100 کیلومتری شهر بروکسل پایتخت بلژیک واقع شده است.

پیش از این دولت بلژیک از تعطیلی یک نیروگاه قدیمی دیگر خبر داده بودند که به درخواست کشور آلمان صورت گرفته است.

ماه آوریل دولت آلمان از بلژیک خواسته بود نیروگاههای قدیمی خود را به خاطر خطرات احتمالی تعطیل کند.