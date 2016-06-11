  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۰:۴۱

با وجود داشتن قرارداد با ماریتیمو؛

پیشنهاد لالیگایی برای دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران

دروازه بان ایرانی تیم ماریتیمو پرتغال دریافت پیشنهاد از تیم های لالیگایی را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی که دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران است و در حال حاضر پیراهن تیم ماریتیمو پرتغال را برتن دارد، تایید کرد که از یک تیم لالیگایی پیشنهاد دارد اما هنوز مشخص نیست به کدام تیم برود.

حقیقی در مورد آخرین وضعیتش برای فصل آینده گفت: از قرارداد من با تیم پرتغالی سه فصل دیگر باقی مانده است اما یکی دو پیشنهاد دریافت کرده ام که هنوز پاسخی به آنها نداده ام.

وی در پاسخ به این پرسش که احتمال حضور شما در یک تیم لالیگایی وجود دارد گفت: همانطور که گفتم دو پیشنهاد دارم اما هنوز وضعیتم برای آینده مشخص نیست.

رضا خسروي

