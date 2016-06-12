مهاجم صبا قرارداد خود را تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اسلامی مهاجم تیم فوتبال صبای قم که فصل گذشته با نظر علی دایی از تیم مس کرمان به صبا پیوسته بود یک فصل دیگر در صبا ماندنی است و در لیگ شانزدهم نیز در ترکیب صبای قم به میدان خواهد رفت.



اسلامی پس از مذاکره با مسئولان باشگاه صبای قم تصمیم گرفت یک فصل دیگر قراردادش را با صبا تمدید کند و امسال نیز در لیگ برتر با پیراهن سفید و مشکی صبا به میدان برود در حالی که زمزمه‌هایی مبنی بر عدم حضور وی در صبا به گوش می‌رسید.



این بازیکن در شرایطی قرارداد یک ساله‌ای با صبا منعقد کرده است که فصل گذشته عملکرد فوق العاده‌ای در ترکیب صبا نداشت اما اعتقاد علی دایی به وی سبب شد وی باز هم در صبا باقی بماند و در کنار محمد قاضی زوج خط حمله صبا را تشکیل دهد.



مهاجم صبا پیش از این که سال گذشته از مس کرمان به صبا بپیوندد چند سال پیش در مقطعی بازیکن صبای قم بود و پس از دوری چند ساله به صبا بازگشت و چند گل نیز برای صبا به ثمر رساند.



اسلامی، هفتمین بازیکنی است که از میان بازیکنان فصل گذشته صبا قراردادش را با این باشگاه تمدید می‌کند در حالی که صحبت از جذب چند بازیکن تازه وارد به صبا به گوش می‌رسد.