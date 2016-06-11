شیوع کمبود ویتامین در افراد جوان مبتلا به میگرن

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان مرکز پزشکی سینسیناتی آمریکا، مطالعات بیشتری برای توضیح در مورد اینکه آیا مصرف مکمل ویتامین در بیماران مبتلا به میگرن موثر است و ایا بیماران دارای کمبود خفیف بیشتر از این مکمل ها بهره می برند، لازم است.

این مطالعه شامل کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به میگرن بود که در این مرکز تحت درمان قرار گرفته بودند.

به گفته محققان، درصد بالایی از این بیماران با کمبود خفیف ویتامین D، ریبوفلاوین یا ویتامین B۲، و کوآنزیم Q۱۰ (ماده ای ویتامین شکل مورداستفاده در تولید انرژی برای رشد و حفظ سلول) مواجه بودند.

برای بسیاری از بیماران داروهای پیشگیرانه میگرن تجویز شد و به مبتلایان خفیف میگرن، مکمل ویتامین داده شد. اما محققان اذعان داشتند از آنجائیکه تعداد بیمارانی که فقط ویتامین دریافت کرده بودند، اندک بود، تعیین اینکه آیا مصرف مکمل ویتامین می تواند به پیشگیری از میگرن کمک کند یا نه، امکان پذیر نیست.

همچنین در این مطالعه مشخص شد دختران و زنان جوان به مراتب بیشتر از پسران و مردان جوان با کمبود کوآنزیم Q۱۰ مواجه بودند. پسران و مردان جوان عمدتا دارای کمبود ویتامین D هستد.

طبق این مطالعه، بیماران مبتلا به میگرن های مزمن در مقایسه با بیماران مبتلا به میگرن های دوره ای، عمدتا دارای کمبود کوآنزیم Q۱۰ و ویتامین B۲ هستند.