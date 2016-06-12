به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان شامگاه شنبه در حاشیه جلسه تسهیل استان با بیان اینکه در ستاد تسهیل امروز ۱۹مصوبه مطرح شد، اظهار داشت: گفت: این مصوبات برای رفع مشکلات واحدهایی از جمله شرکت ریخته گری پترام پیشه غرب به عاملیت بانک صنعت و معدن، شرکت بحران شیمی به عاملیت بانک صنعت و معدن، شرکت افزار سلسله، شرکت کشت و صنعت عصاره سبز اصفهان با عاملیت بانک کشاورزی و شرکت کشت و صنعت عصاره سبز اصفهان با عاملیت بانک تجارت تصویب شدند.

آغاز مجدد پایش کارخانه های آرد

وی افزود: همچنین در ستاد تسهیل استان برای رفع مشکلات واحدهایی همچون شرکت ازنا گستر با عاملیت سازمان تامین اجتماعی، شرکت فرم دهی فلزات بهراد گستر با عاملیت بانک صادرات، طرح پمپاژ آب به پرورش ماهی نیله با عاملیت آب منطقه ایی و ... مصوباتی صادر شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: در ستاد تسهیل استان همچنین به مشکلات چهار شرکت صنعتی شهرستان دورود پرداخته شد و سعی شد مشکلات این واحدها با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانکهای طلبکار و دستگاه های خدمات رسان مرتفع شود.

صفی خانی در ادامه افزود: بحث قیمت نان نیز درکمیته کارشناسی بررسی شد و پایش کارخانه های آرد بعد از چهار سال مجددا این پایش را بخواهیم انجام دهیم کار بسیار خوبی است.

وی گفت: دستور کار شورای آرد و نان تشکیل شده و موارد آن مورد موافقت قرار گرفته شدند از قبیل درصد سبوس گیری ، نظارت بر آرد نانوایی ها و ممنوع شدن صدور مجوز طرح های جدید و ساخت سیلو در مکان هایی که مجوز صدور ندارند ممنوع شده است.

ضرورت نرخ گذاری قیمت آرد در لرستان

صفی خانی گفت: در ستاد تسهیل استان دو مورد پایش در خصوص ظرفیت کارخانجات آرد استان تصویب شد که مطابق این مصوبه ها باید از صدور کارخانه های جدید ممانعت شده و ساخت سیلو در استان متوقف شود مگر اینکه در صورت نیاز نسبت به ساخت سیلو در استان اقدام شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات کشاورزی لرستان نیز قیمت دولتی گندم خریداری شده از سوی نانوایی های استان را کیلویی ۶۶۵ تومان دانست و گفت: قیمت آزاد گندم در استان کیلویی ۹۰۰ تومان است.

مهدی ملکی خواستار نرخ گذاری قیمت آرد در استان و تلفیق کردن آرد آزاد و دولتی در نانوایی ها شد و بیان داشت: با این اقدام می توان از واردات آرد سایر استان ها به لرستان جلوگیری کرد و میزان تولیدات کارخانه های آرد استان را بالا برد.

وی افزود: لازم است به نانوایی های استان نرخ تلفیقی آرد داده شود بطوریکه ۸۰ درصد آرد مصرفی نانوایی ها را به صورت دولتی و ۲۰ درصد دیگر را به صورت آزاد به آن ها فروخت.

قیمت نان کاهش می یابد

مدیرعامل شرکت غله و خدمات کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه سه نانوایی سنگک، تافتون و بربری به نرخ آزاد آرد را خریداری میکنند، اضافه کرد: تنها نانوایی هایی که آرد یارانه ایی دریافت می کنند نانوایی های لواش هستند.

ملکی تلفیق کردن نرخ آرد نانوایی ها باعث کاهش قیمت آن دانست و گفت: با تصویب نرخ تلفیقی آرد اقداماتی از قبیل جذب صحیح آرد، جلوگیری از نشتی آرد و کاهش نرخ نان را مشاهده خواهیم کرد.

وی افزود: با تصویب نرخ تلفیقی آرد قیمت نان سنگک از هزار تومان به ۶۰۰ تومان، بربری از ۷۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان و تافتون از ۵۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان کاهش خواهد یافت.

بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد موضوع نرخ تلفیقی آرد برای تصویب در شورای آرد و نان استان مطرح شود.