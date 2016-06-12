استفاده از بازیکنان بومی دغدغه تیم بسکتبال نادرشیمی است

محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال قم در مسابقات بسکتبال دسته اول کشور در بخش بانوان یک نماینده خواهد داشت و اقدامات لازم برای حضور این نماینده در لیگ دسته اول در حال انجام است.



وی افزود: تیم بسکتبال نادرشیمی قم سال گذشته توانست در لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور عملکرد قابل دفاعی داشته باشد و با کسب عنوان باارزش نایب قهرمانی راهی دسته اول شود و امسال نیز به دنبال حضوری قابل توجه در لیگ دسته اول خواهد بود.



مالک باشگاه نادرشیمی قم گفت: امتیاز تیم نادرشیمی این است که اغلب بازیکنان این تیم را بازیکنان بومی بسکتبال قم تشکیل می‌دهند و این، همیشه دغدغه ما بوده که بتوانیم فضایی را برای رشد بازیکن بومی فراهم کنیم نه این که به بازیکن غیربومی برای پیشرفت میدان بدهیم.



نادری بیان داشت: هدف ما این است که کاری برای رشد بسکتبال بانوان قم انجام شود و از نظر ما، کسب عنوان و افتخار با بازیکن غیربومی سودی برای بسکتبال قم ندارد و تنها هدر دادن هزینه و سرمایه‌ای است که باید برای مردم قم صرف شود.



وی عنوان کرد: تمرینات تیم نادرشیمی در حال حاضر در جریان است اما پس از ماه مبارک رمضان، این تمرینات وضعیتی جدی‌تر به خود خواهد گرفت و در نظر داریم با بازیکنان بومی و با حداقل نفرات غیربومی تیممان را راهی دسته اول کنیم.



مالک باشگاه نادرشیمی قم تصریح کرد: مذاکراتی را با سرمربی مد نظرمان داشته‌ایم و در حال رفع موانع موجود برای حضور این مربی هستیم و به زودی در این زمینه به نتیجه نهایی خواهیم رسید.