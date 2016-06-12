محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه فضاهای ورزشی تحت نظر اداره کل آموزش و پرورش استان قم در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در حال حاضر، تکمیل و راه اندازی استخر قدس و نیز هنرستان تخصصی تربیت بدنی پسران قم اهم برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد.



وی افزود: استخر قدس در شهرک قدس قم در حال حاضر پیشرفت فیریکی قابل توجهی دارد و انتظار ما این است که این استخر تا پایان سال به بهره برداری برسد و علاوه بر خانواده آموزش و پرورش قم به عموم مردم نیز خدمات ارائه می‌دهد.



معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: هنرستان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش پسران نیز به زودی آماده بهره برداری می‌شود و در آغاز سال جدید تحصیلی برای این مرکز آموزشی ثبت نام هنرآموز خواهیم داشت.



رمضان بیگی بیان داشت: این هنرستان تخصصی تحت نام شهید حیدریان فعالیت می‌کند و در شهرک پردیسان واقع شده است و از امکانات سخت افزاری مناسبی برای تدریس علوم ورزشی برخوردار است و چند سالن تخصصی در رشته‌های مختلف ورزشی در آن وجود دارد.



وی عنوان کرد: در بخش دختران، هنرستان تربیت بدنی فخری پاسخگوی نیاز هنرآموزان دختر ما است و امکانات این هنرستان تربیت بدنی و البته مجاورت با مجموعه ورزشی راحله سبب شده در مورد دختران رشته تربیت بدنی، دغدغه چندانی نداشته باشیم.



معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: پیش از این، هنرستان تربیت بدنی قم در بخش پسران در قم فعال بود اما امکانات کافی نداشت و همین چالش پیش زمینه احداث هنرستان تخصصی شهید حیدریان پردیسان شد.