رونمایی ازنخستین بازیکن چهارگُله فوتسال/قزاق ها حریف نودیجه نشدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محمدامین شعبانی: چهارمین شب مسابقات فوتسال جام رمضان شامگاه شنبه با برگزاری چهار دیدار، ثبت ۲۱ گل و رونمایی از نخستین بازیکنی که در یک بازی چهار بار موفق به گلزنی شد به پایان رسید.

ابتدا از گروه هفتم تیم های «آب معدنی سقای مهر حسین آباد» و «چشمه سرخ او خلیل شهر» به مصاف هم رفتند که این بازی ۸ گل به دنبال داشت. سرخپوشان حسین آباد در همان نیمه نخست سه گل به ثمر رساندند تا خیال خود از بابت پیروزی آسوده کنند. جلال گلبینی مفرد دوبار و رامین حسن قاسمی گل های آب معدنی در نیمه نخست را وارد دروازه حریف کردند.

در نیمه دوم نیز ابتدا نماینده حسین آباد به گل رسید. این تیم با گلی که امیر چراغعلی پور به ثمر رساند اختلاف را به چهار گل افزایش داد. در ادامه مرتضی محمدیان نخستین گل مسابقات از روی نقطه پنالتی را به سود نماینده خلیل شهر وارد دروازه حریف کرد. محمدیان دقایقی بعد بار دیگر برای بنفش پوشان گلزنی کرد تا اختلاف به دوگل کاهش یابد.

در ادامه، گلبینی مفرد با به ثمر رساندن گل پنجم تیمش نخستین «هت تریک» جام را به نام خودش ثبت کرد. رامین حسن قاسمی نیز دومین گل خود و ششمین گل تیمش را به ثمر رساند تا این بازی پرگل با نتیجه ۶ بر ۲ به سود نماینده حسین آباد به پایان برسد.

چرمینه از آزمون دانشگاه سربلند بیرون آمد

در بازی دیگر این گروه، تیم های «تولید کمربند چرمینه» و «دانشگاه علمی کاربردی» رودرروی هم قرار گرفتند که این بازی چهارگل در پی داشت که سهم تیم چرمینه سه گل بود.

صورتی پوشان چرمینه در نیمه نخست به وسیله مهرداد دهقان دروازه تیم حریف را گشودند تا برنده پای به نیمه دوم بگذارند. در نیمه دوم نیز چرمینه بود که به گل رسید؛ این بار مهدی کریم کشته برای این تیم گلزنی کرد. دقایقی بعد، ابوذر ساوری موفق شد یکی از گل های خورده را پاسخ دهد اما این پایان کار نبود و جواد تیموری با به ثمر رساندن گل سوم خیال چرمینه برای کسب سه امتیاز اول را راحت کرد.

تلاونگ خزر با درخشش آقای گل برنده شد

در بازی دیگر که از گروه هشتم برگزار شد، تیم های «تلاونگ خزر» و «موبایل عرب» به مصاف هم رفتند که این بازی ۶ گل به دنبال داشت. تلاونگ خزر که با لباس مشابه تیم ملی فوتبال فرانسه بازی می کرد با درخشش محسن حیدری (آقای گل دوره گذشته مسابقات) به نخستین برد خود دست یافت.

حیدری در نیمه اول دوبار برای آبی پوشان گلزنی کرد و در آن سوی میدان نیز علی رئیسی یکی از گل های خورده را برای تیم صورتی پوش میدان به ثمر رساند تا نیمه نخست دو بر یک به سود تلاونگ به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز تیم تلاونگ خزر که از برخی بازیکنان مطرح فوتبال استان بهره می برد، به وسیله محسن حیدری دوبار دیگر دروازه حریف را گشود تا اختلاف به سه گل برسد. گل های دوم و چهارم حیدری از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

به این ترتیب، محسن حیدری نام خود را به عنوان نخستین بازیکن چهارگلُه جام مطرح کرد. در ادامه بازی، مهران خوش برش یکی دیگر از گل های خورده را پاسخ داد و در نهایت این بازی زیبا با برتری چهار بر دو تلاونگ خزر به پایان رسید. در پایان بازی، مربی تیم موبایل عرب نسبت به قضاوت داوران معترض بود.

پخش فربد از شکست، پیروزی ساخت

در بازی دیگر این گروه که آخرین بازی دور نخست مقدماتی محسوب می شد، تیم «پخش فربد» با نتیجه دو بر یک از سد تیم «کابین یاس» گذشت. ابراهیم منوچهر ابتدا تیم بنفش پوش کابین یاس را پیش انداخت اما در همان نیمه اول صورتی پوشان فربد به وسیله صادق صادقی گل تساوی را به ثمر رساندند.

در اواسط نیمه دوم، علی زمانی به علت سلب موقعیت آشکار گل از زمین اخراج شد تا کابین یاس به مدت دو دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کند. در اواخر بازی نیز علی ادیبی گل دوم و پیروزی بخش فربد را وارد دروازه حریف کرد تا آخرین گل دور نخست را به نام خود ثبت کند.

دور دوم مسابقات از امشب (یکشنبه) با برگزاری چهار بازی از دو گروه یک و دو آغاز می شود که طبق برنامه تیم های رستوران بازار با شهدای زیارت، کانون فرهنگی گلشن با شادروان حسینی، شهدای سنکروج با شهدای زنگیان و شهید مومنی با مدیران خودرو دیدار می کنند.

دور مقدماتی رقابت های فوتسال با شرکت ۳۲ تیم در قالب ۸ گروه چهار تیمی در حال برگزاری است. «ضیاءالدین مهدوی» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

شکست نوجوانان در میان تشویق تماشاگران

رقابت های والیبال جام رمضان شهرستان نیز شب های جمعه و شنبه با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید.

در بازی های شنبه شب و از گروه چهارم، بازی زیبای تیم های «دهیاری نودیجه» و «قزاق» با برتری دو بر صفر نماینده نودیجه به پایان رسید. این بازی که در حضور تماشاگران پرشور دوتیم برگزار می شد در ست اول با حساب ۲۵ بر ۲۳ و در ست دوم با حساب ۲۵ بر ۱۹ به سود نودیجه ای ها به پایان رسید.

در بازی دیگر که از گروه پنجم برگزار شد، تیم «نوجوانان گرگان» در مقابل تیم مدعی «بنیاد مسکن» حرفی برای گفتن نداشتند و دو بر صفر مغلوب شدند. ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴ نتیجه دو ست این بازی بود. تشویق تیم نوجوانان از سوی تماشاگران از جمله نکات جالب این بازی بود.

انصراف و حذف یک تیم از جدول

در تنها بازی برگزار شده جمعه شب نیز تیم «لوازم یدکی کردستان» در یک بازی مهیج با نتیجه دو بر یک بر تیم «تعاونی دهیاران بخش مرکزی» غلبه کرد. لوازم یدکی از وجود آرمین نظری بازیکن نامی والیبال شهرستان بهره می برد ست های اول و سوم را به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۱۴ برنده شد و تیم تعاونی که از یوسف توینقلی پاسور تیم جواهری گنبد استفاده می کرد در ست دوم با حساب ۲۵ بر ۱۵ برنده از زمین خارج شد.

ضمن اینکه قرار بود از گروه پنجم تیم های انشگاه علمی کاربردی و جوانان کوثر به مصاف هم بروند که به علت غیبت تیم جوانان این بازی برگزار نشد. بنا بر اعلام مسئول برگزاری مسابقات، تیم جوانان کوثر از جدول مسابقات حذف می شود و بازی های گروه پنج با سه تیم ادامه می یابد.

دور مقدماتی رقابت های والیبال با شرکت ۱۹ تیم در قالب ۴ گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی در حال برگزاری است که دو تیم برتر هر گروه راهی دور بعدی خواهند شد. «محمد هادی محرابی» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

مسابقات ویژه ماه رمضان در گرگان، علاقمندان بی‌شماری دارد و همه ساله توجه بسیاری از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای رشته های مختلف ورزشی را به خود جلب می کند.